28 Years Later: svelati i primi dettagli della trama dell'atteso sequel

L'atteso sequel di 28 giorni dopo, 28 Years Later, ha appena ricevuto due importanti aggiornamenti da una delle sue star. Parlando con IndieWire, Ralph Fiennes ha rivelato che il film, che è uno dei tre seguiti di 28 giorni dopo, è già stato girato. Inoltre, Fiennes ha rivelato che 28 Years Later sarà incentrato su un ragazzo alla ricerca di un medico per aiutare la madre morente, quasi tre decenni dopo la peste iniziale del primo film.

28 anni dopo: ecco in che modo si ricollegherà a 28 giorni dopo

Le anticipazioni sulla trama

"Si tratta di tre film in realtà, di cui due sono stati girati", ha detto Fiennes "La Gran Bretagna si trova a 28 anni da questa terribile epidemia di persone infette che sono esseri umani violenti e rabbiosi, con alcune parti di comunità non infette. Il film è incentrato su un ragazzo che vuole trovare un medico per aiutare la madre morente. Egli conduce la madre attraverso questo bellissimo territorio dell'Inghilterra settentrionale. Ma naturalmente intorno a loro, nascosti in foreste, colline e boschi, ci sono gli infetti. Ma lui trova un medico che all'apparenza sembra strano e bizzarro, ma in realtà è una forza del bene".

Cilian Murphy in una scena di 28 giorni dopo

Quest'ultimo aggiornamento arriva solo un paio di mesi dopo che il produttore Andrew Macdonald aveva confermato che il primo film della nuova serie, 28 Years Later, era già stato girato e che la seconda parte stava per iniziare la produzione ad agosto. In quell'occasione, Macdonald aveva dichiarato di sperare che ci sarebbe stata una terza parte della trilogia e, sebbene i commenti di Fiennes non gettino ulteriore luce sui progressi di un terzo film, il fatto che i primi due siano stati completati fa sicuramente ben sperare.

Oltre a Fiennes, 28 Years Later sarà interpretato da Jodie Comer e Aaron Taylor-Johnson. Il film è il sequel di 28 giorni dopo del 2002, che seguiva il corriere in bicicletta Jim (Cillian Murphy), il quale si risvegliava dal coma solo per scoprire che il rilascio accidentale di un virus altamente contagioso e che induceva all'aggressività aveva causato il crollo totale della società.

Il film ha avuto un sequel nel 2007 con 28 settimane dopo, che ha visto due giovani fratelli infrangere il protocollo per trovare una fotografia della madre e, nel processo, reintrodurre il virus della rabbia nella zona sicura di Londra. Il film era interpretato da Rose Byrne, Jeremy Renner, Imogen Poots e Idris Elba.