28 Anni Dopo: tutte le varianti degli infetti presenti nel film

Una nuova generazione di infetti terrorizza i pochi sopravvissuti rimasti in 28 Anni Dopo, l'ultimo capitolo della saga 28 Giorni Dopo del regista Danny Boyle e dello sceneggiatore Alex Garland.

Sono passati 28 anni da quando il virus della rabbia, un'infezione virulenta trasmessa dal sangue che induce nei suoi ospiti una rabbia estrem

28 anni dopo: un momento del film

a e incontrollabile e uno stato di decomposizione da non morti, è sfuggite al controllo di un laboratorio e ha decimato quasi tutto il Regno Unito, ora sottoposto a una rigida quarantena.

Tra il gruppo di sopravvissuti ci sono gli abitanti di una piccola isola collegata alla terraferma da una strada rialzata pesantemente sorvegliata, tra cui il giovane Spike (il notevole esordiente Alfie Williams) e i suoi genitori, il padre Jamie (Aaron Taylor-Johnson) e la madre Isla (Jodie Comer), affetta da una malattia non diagnosticata che la costringe a letto.

Tutti gli infetti di 28 Anni dopo

28 anni dopo: una scena del film

Quando Spike si avventura sulla terraferma con suo padre per un rito di passaggio, si trova di fronte agli orrori - e alle meraviglie - della vita al di fuori dell'isola, comprese nuove forme mutate di infetti che saranno sconosciute ai fan dei film originali, tra cui 28 Settimane Dopo di Juan Carlos Fresnadillo del 2007. Danny Boyle e Garland introducono alcune nuove terrificanti varianti, amplificando gli orrori con l'aiuto del supervisore degli effetti speciali di trucco John Nolan, della supervisore del trucco Flora Moody e del coach di movimento Toby Sedgwick.

Parafrasando Jurassic Park, Boyle ha detto delle varianti: "Volevamo mostrare come si sono evolute, perché 'la natura trova sempre un modo' per evolversi. Non si ferma, non importa quanto brutto, ripugnante o persino bello sia il processo". Ha aggiunto: "Abbiamo accelerato il cambiamento perché sono passati solo 28 anni dall'infezione iniziale, che in termini evolutivi è un battito di ciglia. Lo comprimiamo e lo forziamo ad andare avanti. Elementi diversi emergono dagli infetti. Ci sono persino famiglie al loro interno e iniziano a formarsi dei gruppi".

Ecco le varianti e di come differiscono tra loro

Infetti di prima generazione. Considerate questo gruppo come gli OG, le persone che sono state infettate durante le prime ondate del virus quasi trent'anni fa. Pensate agli attivisti per i diritti degli animali che hanno fatto irruzione nel centro di ricerca sui primati. I primi vagano nudi per il continente perché credono che i loro vestiti si siano disintegrati molto tempo fa, e il loro aspetto è caratterizzato da vene che sporgono dal corpo in nodi ripugnanti.

Bassi e Lenti. Il nome dice tutto, sono caratterizzati dai loro movimenti lenti mentre strisciano a terra, essenzialmente gattonando per spostarsi. Questo è in netto contrasto con le altre varianti e la velocità con cui possono correre (incredibilmente veloci). Questi infetti sono più grandi e più carnosi rispetto agli infetti di prima generazione, che sono invece scheletrici. L'umidità dei loro corpi contribuisce a conferire loro un aspetto simile a quello delle lumache. Si vedono anche mentre banchettano con i resti di altri infetti.

Alfa. Sono quelli più temibili e brutali di tutti, considerate gli alfa come infetti sotto steroidi. Il lottatore di MMA e attore Chi Lewis-Parry, alto ben 2 metri, interpreta Samson, l'alfa del gruppo degli Alfa, un gruppo di figure imponenti che potrebbero strappare la testa e la spina dorsale agli esseri umani con la stessa facilità con cui si strappano i petali da un tulipano. Mentre per gli esseri umani lo scopo della colonna vertebrale è quello di fungere da struttura di sostegno per il corpo, gli alfa, sempre così intraprendenti, la utilizzano come arma che può essere brandita come una frusta. Non è un'immagine incantevole?