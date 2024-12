28 Anni Dopo: Aaron-Taylor Johnson e Ralph Fiennes a caccia di zombie nel trailer, che contiene una sorpresa

Dove eravamo rimasti? Il trailer italiano di 28 Anni Dopo diffuso quest'oggi si riallaccia all'origine del franchise horror per introdurre la nuova terrificante avventura per la sopravvivenza diretta da Danny Boyle.

Il terzo capitolo della serie 28 giorni dopo vede Boyle e l'autore Alex Garland tornare ai rispettivi ruoli nella serie come regista e sceneggiatore, dopo essersi limitati a ricoprire il ruolo di produttori esecutivi nel sequel di Juan Carlos Fresnadillo del 2007, 28 settimane dopo.

Il trailer di 28 Anni Dopo ci mostra i nuovi arrivati nel franchise, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e un irriconoscibile Ralph Fiennes, mentre sono impegnati a combattere gli zombi. Ufficialmente è stato riferito che il protagonista originario della saga, Cillian Murphy, sarà assente dal cast di questo capitolo, dove figura solo come produttore esecutivo, e riprenderà il ruolo di Jim solo più avanti.

Tuttavia, uno zombie scarnificato che compare nel trailer sembra particolarmente somigliante all'attore irlandese premio Oscar. Che sia davvero lui? Alla richiesta di conferme da parte di Variety, Columbia Pictures per adesso tace, alimentando le ipotesi dei fan.

Che cosa accade in 28 Anni Dopo?

L'horror segue gli eventi del mondo infettato di 28 Giorni Dopo grazie alla presenza delle star Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O'Connell, Alfie Williams e Ralph Fiennes. Prodotto da Sony Pictures, 28 Anni Dopo arriverà nelle sale italiane a partire dal 19 giugno distribuito da Eagle Pictures.

Sono passati quasi trent'anni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata e protetta dalle guardie. Quando uno di questi lascia l'isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti, ma anche gli altri sopravvissuti.