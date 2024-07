28 anni dopo, terminate le riprese: confermato il ritorno di Cillian Murphy?

Secondo quanto riportato su World of Reel, la produzione di 28 anni dopo di Danny Boyle è terminata a Londra.

Il film, interpretato da Jodie Comer, Ralph Fiennes e Charlie Hunman, ha un budget di 60 milioni di dollari e inaugurerà una nuova trilogia basata sugli eventi accaduti nel corso dell'originale 28 giorni dopo, che vedeva protagonista Cillian Murphy, ma l'attore farà ritorno?

Secondo le pochissime informazioni trapelate finora dalla produzione, si dice che Murphy avrà un ruolo molto piccolo nel film. Non è chiaro se la sua importanza crescerà nel corso dei film successivi.

Brendan Gleeson, Cillian Murphy e Naomie Harris in una scena di 28 giorni dopo

Adesso la palla passerà a Nia DaCosta, che si occuperà di dirigere il sequel intitolato 28 Years Later: The Bone Temple, e le cui riprese inizieranno già il mese prossimo sempre a Londra. La Sony produrrà e distribuirà il film, ma non si sa ancora nulla del cast di questo secondo capitolo. Non è scontato, infatti, che Comer, Fiennes e Hunman tornino a far parte del cast.

Possiamo aspettarci che entrambi i film escano nel 2025? Quello di Boyle uscirà quasi sicuramente l'anno prossimo. Anche il terzo film, che completerà la trilogia, è stato già annunciato, anche se è probabile dovremo aspettare un po' di più per l'inizio delle sue riprese, in quanto non è ancora stato ingaggiato un regista.

Parlando del suo coinvolgimento in 28 anni dopo, Murphy aveva dichiarato in precedenza: "Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto essere coinvolto perché 28 giorni dopo ha cambiato tutto per me e provo un grande affetto per Alex Garland e Danny Boyle. Non guardo mai i miei film, tranne quello. È sempre in onda nel periodo di Halloween e durante la pandemia le persone mi mandavano costantemente clip. L'ho mostrato ai miei film, ed è ancora credibile dopo 23 anni. Sono eccitato all'idea di tornare in questo universo".