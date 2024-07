28 anni dopo: nelle prime foto dal set Jodie Comer viene inseguita da zombie... nudi?!

Mentre sono in corso le riprese di 28 anni dopo, seguito della rivoluzionaria saga zombie inglese che presto si espanderà con nuovi capitoli, compaiono in rete nuove foto dal set che mostrano la protagonista Jodie Comer inseguita da zombie insanguinati piuttosto nudi. Come rivela Mail Online, i non morti hanno un aspetto piuttosto terrificante e molto realistico, e sono molto più in carne di quelli visti di recente in The Walking Dead e Army of the Dead.

I dettagli della sinossi di 28 anni dopo non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo che Danny Boyle tornerà alla regia della nuova avventura horror prima di cedere le redini a Nia DaCosta per un secondo capitolo già pianificato.

L'impressionante cast include anche Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O'Connell ed Erin Kellyman. Quanto a Cillian Murphy, al momento è coinvolto in 28 anni dopo in veste di produttore esecutivo e il suo personaggio dovrebbe tornare nei capitoli successivi, ma non si esclude un cameo in questo primo sequel.

Un ritorno più che gradito

Parlando del suo coinvolgimento in 28 anni dopo, Cillian Murphy ha dichiarato: "Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto essere coinvolto perché 28 giorni dopo ha cambiato tutto per me e provo un grande affetto per Alex Garland e Danny Boyle. Non guardo mai i miei film, tranne quello. È sempre in onda nel periodo di Halloween e durante la pandemia le persone mi mandavano costantemente clip. L'ho mostrato ai miei film, ed è ancora credibile dopo 23 anni. Sono eccitato all'idea di tornare in questo universo".

Dopo aver visto l'Inghilterra sconvolta e decimata dall'epidemia zombie, sarà interessante scoprire come apparirà il mondo quasi tre decenni dopo.

"Sono entusiasta di partecipa", ha detto Jodie Comer poco prima dell'inizio delle riprese. "Danny Boyle sembra un regista sicuro di sé, intuitivo e intelligente. L'originale era così amato, quindi cerco di non pensarci troppo. Non voglio avere troppe aspettative."