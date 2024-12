28 Anni Dopo: ecco il primo, criptico, teaser trailer del film

A quasi due decenni dall'ultimo capitolo, il primo sguardo a 28 Anni Dopo solleva più domande che risposte, una delle quali è: "Qualcuno conosce il codice morse?".

La Sony ha presentato recentemente il primo poster e teaser del sequel zombie, in vista della prima del film scritto da Alex Garland e diretto da Danny Boyle, prevista per il 20 giugno 2025, con un messaggio in codice morse su una serie di immagini criptiche.

Secondo un commento, il messaggio significa martedì, il che si spera significhi un'anteprima più lunga in arrivo questa settimana. Il promo di 13 secondi include flash di teschi rossi, il simbolo del rischio biologico, una vista dall'alto di un'isola e uno spaventapasseri con una freccia in testa.

28 anni dopo: il teaser trailer misterioso ed il primo poster del film

La locandina di 28 Anni Dopo presenta altri teschi rossi a forma di simbolo del rischio biologico, con in cima le stelle che saranno protagonisti del Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. "Il tempo non ha guarito nulla", recita la tagline.

Fiennes ha precedentemente descritto nei dettagli il prossimo capitolo, che è il primo di una nuova trilogia:

"La Gran Bretagna si trova a 28 anni da questa terribile piaga di persone infette che sono esseri umani violenti e rabbiosi, con alcune sacche di comunità non infette", ha detto a IndieWire. "Il film è incentrato su un ragazzo che vuole trovare un medico per aiutare la madre morente. Egli conduce la madre attraverso questo bellissimo territorio dell'Inghilterra settentrionale".

A qualcuno piace zombie: 10 improbabili e ironici remake non-morti

"Naturalmente intorno a loro, nascosti nelle foreste, sulle colline e nei boschi, ci sono gli infetti. Il protagonista trova un medico che è un uomo che potremmo pensare strano e bizzarro, ma che in realtà è una forza del bene".

Per il capitolo successivo, intitolato 28 Anni Dopo, parte II: The Bone Tample, Nia DaCosta era in trattative per dirigere il sequel all'inizio di quest'anno, con una sceneggiatura di Alex Garland.

Dopo aver recitato in 28 Giorni dopo (2002) e aver saltato il sequel 28 Settimane dopo del 2007, Cillian Murphy riprende il suo ruolo in 28 Anni dopo nella parte di Jim, un ex corriere in bicicletta che si è risvegliato dal coma per scoprire che il virus della rabbia ha decimato Londra. Murphy è anche il produttore esecutivo della pellicola.

L'imminente sequel vedrà anche la partecipazione di Jack O'Connell, Erin Kellyman e Edvin Ryding. Ecco il link del teaser trailer misterioso del film: