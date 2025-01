28 Anni Dopo: scelto ufficialmente il regista del terzo film della nuova trilogia

Dopo che il mese scorso il trailer di 28 Anni Dopo è stato uno dei più visti di sempre per un film horror, sembrava inevitabile che un terzo film, annunciato ma ancora da girare, avrebbe ottenuto immediatamente il via libera.

Ora Empire ha rivelato, tramite lo stesso Danny Boyle, che la trilogia si farà davvero, e che sarà lui a dirigere il terzo film, finora l'unico sprovvisto di un regista ufficiale. Boyle inizierà a girare il film solo dopo l'uscita di 28 Anni dopo prevista per giugno.

Il terzo film, ancora senza titolo, arriverà dopo 28 Anni Dopo e 28 Years Later: The Bone Temple, quest'ultimo diretto da Nia DaCosta e in uscita nelle sale il 16 gennaio 2026. Alex Garland ha scritto tutti e tre i film, che sono prodotti da Andrew Macdonald.

L'idea di rinnovare la serie con una trilogia è sempre stata di Boyle e Garland? No, ma Garland ha spiegato che il loro processo creativo si è espanso in quella direzione. "Si tratta di un film molto ambizioso dal punto di vista narrativo. Danny e io l'abbiamo capito subito", ha rivelato lo sceneggiatore. "Abbiamo provato a condensarla, ma la sua forma naturale sembrava quella di una trilogia".

Cillian Murphy apparirà in 28 anni dopo? Il produttore chiarisce il coinvolgimento dell'attore nei film

Macdonald ha aggiunto che è raro che uno studio, in questo caso la Sony, finanzi un progetto di questa portata nel Regno Unito. "Non è possibile realizzare una storia di questa portata in questo Paese", ha dichiarato il produttore. "Realizzare qualcosa in Gran Bretagna di queste dimensioni è fantastico".

Ecco cosa ha rivelato Empire sul primo film di Boyle: ambientato 28 anni dopo che un'epidemia ha causato la trasformazione di gran parte della popolazione del Regno Unito in zombie rabbiosi e divoratori di carne, i restanti abitanti del paese sono isolati dal resto della popolazione mondiale non colpita.