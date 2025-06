28 anni dopo: il punteggio su Rotten Tomatoes segna un nuovo record per il franchise

In occasione dell'uscita nelle sale di 28 anni dopo, il film ha ottenuto il suo punteggio d'esordio su Rotten Tomatoes. Al momento, la critica è talmente impressionata che il film ha stabilito un nuovo massimo per il franchise grazie alle prime recensioni.

Al momento, 28 anni dopo ha un indice di gradimento del 96%. Si tratta di un valore superiore di diversi punti percentuali rispetto al film originale, 28 giorni dopo, che ha un punteggio Certified Fresh dell'87% con un 85% di gradimento del pubblico.

Il primo sequel del franchise, 28 settimane dopo, aveva ottenuto un punteggio di critica e pubblico rispettivamente del 72% e del 66%. Il punteggio assegnato dal pubblico a 28 anni dopo arriverà solamente dopo l'uscita nelle sale americane della pellicola, fissata per domani, 20 giugno. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di 28 anni dopo.

Il film sarà il primo di una nuova trilogia

28 anni dopo: Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams in fuga

Il progetto prevede che questo film sia il primo capitolo di una nuova trilogia interamente scritta da Alex Garland, autore dell'originale del 2002. Sarà seguito da 28 Years Later: The Bone Temple, che prevedrà un cambio in cabina di regia. Dopo che Danny Boyle ha diretto 28 Anni Dopo, il prossimo film sarà diretto da Nia DaCosta.

28 anni dopo: Ralph Fiennes in una foto

L'unico problema che rimane è che il terzo film non è ancora stato finanziato, ma una performance convincente di 28 anni dopo al box-office potrebbe accelerare il processo e consentire che lo studio dia il suo via libera alla pellicola incaricata di concludere questa storia.

Come suggerisce il titolo, la storia si svolge 28 anni dopo gli eventi del film originale, che raccontava l'esplosione di un'epidemia del virus zombie "Rage". A questo punto, troviamo un gruppo di sopravvissuti che vive su una piccola isola quando un padre e un figlio si avventurano all'esterno da soli, scoprendo i segreti che li attendono.