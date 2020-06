27 volte in bianco: il film con Katherine Heigl stasera su Canale 5

Venerdì romantico stasera su Canale 5 dove, alle 21:20, va in onda 27 volte in bianco, commedia del 2008 diretta da Anne Fletcher e scritta da Aline Brosh McKenna, la sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada. Protagonista nei panni dell'eterna damigella Jane è Katherine Heigl.

Dopo aver partecipato a ben ventisette matrimoni, nelle vesti di damigella della sposa, alla giovane Jane viene chiesto di far da damigella anche a sua sorella che sta per sposarsi. Il problema è che sua sorella sta per convolare a nozze con un uomo del quale Jane è segretamente innamorata... La storia particolare di Jane attira l'attenzione di Kevin (James Marsden), un bel giornalista che comincia a frequentare l'eterna damigella solo per tornaconto professionale, ma che finirà, naturalmente, per innamorarsi di lei e per farle dimenticare la passione per il suo capo.