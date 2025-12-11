Sophie Kinsella, Isla Fisher ricorda l'autrice di I Love Shopping: "Le mie figlie cresciute con i tuoi libri"

Il mondo della letteratura è in lutto per la scomparsa prematura di Sophie Kinsella e Isla Fisher star del film più famoso tratto da una sua opera, I Love Shopping, le ha dedicato un messaggio d'addio molto commovente.

L'attrice australiana ha interpretato Rebecca Bloomwood nel film che vedeva nel cast anche Hugh Dancy, Joan Cusack e John Goodman e che fu un grande successo di pubblico, in grado di replicare anche quello del romanzo.

Il messaggio di Isla Fisher in ricordo di Sophie Kinsella

"Cara Sophie. Hai evocato Rebecca Bloomwood, un personaggio comico meravigliosamente imperfetto, e io sono stata abbastanza fortunata da entrare nei suoi panni e pronunciare le tue parole brillanti e argute" ha scritto nella didascalia della storia Fisher.

Hugh Dancy e Isla Fisher in una scena I Love Shopping

"Le mie figlie sono cresciute ascoltando la lettura dei tuoi libri e li amano ancora oggi. Il mio cuore è spezzato. Sei ancora la mia eroina, e ti sono grata. E anche se non ci incontreremo più, la tua luce e la tua magia vivranno nei tuoi incredibili personaggi... Sono così affranta che tu non ci sia più".

L'addio a Sophie Kinsella

Sono tanti i messaggi pubblicati per ricordare Sophie Kinsella, una delle più famose autrici britanniche, come l'editore Bill Scott-Kerr: "È stata una presenza così solida nella nostra casa editrice Transworld per così tanti anni che il pensiero di un anno senza pubblicare un libro di Sophie Kinsella è inconcepibile" ha spiegato.

"A livello personale, Maddy era l'incarnazione della gioia, una collaboratrice straordinariamente intelligente, divertente, brillante, vivace, gentile e generosa, che portava luce nelle nostre vite. Era parte di questa azienda quanto chiunque altro, e ci mancherà moltissimo".

Nel 2024, Sophie Kinsella aveva annunciato pubblicamente di aver ricevuto la diagnosi nel 2022 di soffrire di un tumore al cervello. La scrittrice era una delle firme più famose, a livello internazionale, della letteratura britannica e alcune sue opere erano state trasposte al cinema.