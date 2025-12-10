Sophie Kinsella è morta: addio all’autrice di I Love Shopping, aveva 55 anni

La famosa scrittrice londinese è scomparsa a causa di una malattia e l'annuncio pubblico è stato diffuso dalla sua famiglia.

Una delle più famose scrittrici inglesi, Sophie Kinsella, è scomparsa a soli 55 anni. Famosa per aver scritto romanzi come I Love Shopping, dal quale è stato tratto un film con protagonista Isla Fisher, Kinsella era malata da qualche anno.

Ad annunciare la morte di Sophie Kinsella è stata la famiglia della nota scrittrice, che ha pubblicato un commovente comunicato nel quale informa i fan di tutto il mondo del prematuro addio alla celebre autrice britannica.

L'annuncio della scomparsa di Sophie Kinsella

"Siamo affranti nell'annunciare la scomparsa, questa mattina, della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)" si legge nel comunicato della famiglia riportato da BBC "È morta pacificamente, con i suoi ultimi giorni riempiti dai suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia".

Primo piano di Isla Fisher in I Love Shopping

La famiglia prosegue nel comunicato che annuncia la morte di Kinsella: "Non possiamo immaginare come sarà la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la sua malattia, che ha sopportato con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata, per avere una famiglia e degli amici meravigliosi, e per aver avuto l'incredibile successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l'amore che riceveva".

A Sophie Kinsella era stato diagnosticato un tumore al cervello nel 2022.

Il successo letterario di Sophie Kinsella

Considerata una delle più importanti scrittrici del Regno Unito, Sophie Kinsella ha venduto più di 50 milioni di copie in oltre 60 Paesi. In particolare, sono molto famosi i primi romanzi della sua serie di otto libri I Love Shopping.

Dalla sua serie di libri, che racconta le vicende di una giornalista con una pericolosa dipendenza dallo shopping, è stato tratto un lungometraggio con Isla Fisher nel 2009, intitolato proprio I Love Shopping. Un altro grande successo è stato il romanzo Sai tenere un segreto?, uscito nel 2003, adattato per il grande schermo nel 2019 in un film con protagonisti Alexandra Daddario e Tyler Hoechlin.

Il suo primo libro, The Tennis Party, fu pubblicato con il suo nome di nascita Madeleine Sophie Wickham, quando ancora lavorava come giornalista finanziaria. Questa sera, alle ore 21.15, La7 Cinema (canale 29) rende omaggio a Sophie Kinsella, proponendo la messa in onda di I Love Shopping, il film diretto da P.J. Hogan con Isla Fisher e Hugh Dancy, che racconta le avventure di Rebecca Bloomwood, protagonista della serie letteraria tanto amata dai lettori di Kinsella.