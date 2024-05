1997: Fuga da New York, i registi del remake abbandonano il progetto

Grazie al grande successo ottenuto con Finché morte non ci separi del 2019 e Scream del 2022, i registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin erano stati ingaggiati per dirigere il remake di 1997: Fuga da New York, capolavoro di John Carpenter, ma i due hanno appena annunciato di aver abbandonato il progetto.

I registi hanno citato le tempistiche limitate e i problemi sui diritti per portare avanti quel progetto, unitamente ai loro impegni, tra le cause principali della loro uscita. L'ultima fatica dei due registi, la commedia vampiresca Abigail, uscirà nelle sale italiane il 16 maggio prossimo.

I motivi dell'addio

Interrogato sullo stato del progetto, Gillett ha confermato l'addio: "Purtroppo non è così. Penso che progetti del genere rimbalzino per un po' di tempo e penso che abbiano cercato di farlo partire più volte. Alla fine è solo una questione di diritti che si è complicata. C'era un tempo limite e noi non siamo stati in grado di rispettare quella scadenza".

I registi, conosciuti tramite il collettivo "Radio Silence" (insieme al produttore Chad Villella), negli ultimi mesi avevano svelato poche informazioni sullo stato del progetto. Dopo aver confermato l'uscita dal franchise di Scream, i Radio Silence non hanno ancora annunciato quale sarà il loro prossimo progetto.

1997: Fuga da New York, i Radio Silence spiegano perché non sarà un reboot né un sequel

Per quanto riguarda Abigail, il film è interpretato da Melissa Barrera (Scream, In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand (Resident Evil: Retribution, X-Men Origins: Wolverine) e il compianto Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood) nei panni dei rapitori e Alisha Weir (Roald Dahl's Matilda the Musical, Darklands) in quelli di Abigail.