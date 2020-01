1917 vince la guerra al boxoffice, Me contro Te al secondo posto

1917 di Sam Mendes debutta al primo posto del boxoffice italiano e i Me contro Te passano al secondo; Tolo Tolo scivola al sesto posto della classifica.

Al suo esordio nei cinema 1917 conquista il primo posto del boxoffice italiano e i Me contro Te sono costretti a retrocedere di una posizione, dopo il successo clamoroso del weekend e dell'inizio di questa settimana.

Nella giornata di ieri, il film di Sam Mendes ha incassato più di 228.000 euro raccogliendo più di 36.000 spettatori in sala. Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S vede dimezzare le presenze in sala, e scivola al secondo posto della classifica dei film più visti con un incasso di poco più di 168.000 euro (e un incasso complessivo che sfiora i 7 milioni di euro).

Se al terzo posto troviamo la new entry Figli, nuovo film con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea scritto da Mattia Torre, seguito da Piccole Donne e Jojo Rabbit, dobbiamo scendere al sesto posto per ritrovare Tolo tolo, l'ultimo film di Checco Zalone rimasto nel podio fino a ieri.

Il nuovo film di Sam Mendes, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale - qui potete vedere la video recensione di 1917 - ha fatto parlare di sé principalmente per l'apparato tecnico, nella fattispecie l'illusione che il tutto sia raccontato attraverso un lungo piano-sequenza, ma tra le 9 candidature ottenute agli Oscar, oltre a quelle delle categorie tecniche, 1917 vanta anche quelle nelle categorie principali, tra cui Miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura.