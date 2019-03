1917: Benedict Cumberbatch e Andrew Scott nel film di Sam Mendes

Mamma mia! Ci risiamo: Colin Firth in una scena del film

1917 sarà il nuovo film diretto da Sam Mendes e il cast stellare sarà composto anche da Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott e Richard Madden!

La produzione ha annunciato i numerosi nuovi arrivi tra gli interpreti dell'atteso progetto rivelando inoltre che le riprese inizieranno lunedì 1 aprile in Inghilterra e Scozia.

Per ora non sono stati svelati i ruoli affidati alle star britanniche e non resta che attendere ulteriori dettagli sul progetto che avrà nel suo cast anche Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan e Claire Duburcq.

Al centro della trama ci saranno due soldati britannici, interpretati da George MacKay e Dean-Charles Chapman, che affrontano una giornata nel periodo più complicato del conflitto mondiale.

Sam Mendes è autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Krysty Wilson-Cairns oltre, ovviamente, a essere il regista del film che mostrerà una serie di eventi che si svolgono nell'arco di 24 ore.

1917 verrà distribuito nelle sale il 25 dicembre, in vista della stagione dei premi cinematografici, e nel team di produttori ci saranno anche DreamWorks Pictures, Universal Pictures e Steven Spielberg tramite la sua Amblin Partners.

