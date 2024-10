Beatles: Joseph Quinn sarà George Harrison?

Sony Pictures e Sam Mendes stanno lavorando a pieno ritmo per poter portare a compimento il progetto di realizzare quattro film separati, ciascuno dedicato ai celebri membri dei Beatles. Nelle ultime ore sembra essersi delineato un importante sviluppo sul casting.

Secondo quanto riporta il Sun, il regista avrebbe scelto l'attore che potrebbe interpretare George Harrison nel franchise in lavorazione. Potrebbe essere Joseph Quinn, star di Stranger Things e futuro co-protagonista nel film del Marvel Cinematic Universe sui Fantastici Quattro.

Dall'MCU ai Beatles

Joseph Quinn potrebbe abbracciare un nuovo progetto e interpretare George Harrison dopo aver conquistato il pubblico nel ruolo di Eddie Munson in Stranger Things e sarà in due grandi progetti. Oltre al ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana nel Marvel Cinematic Universe, Quinn farà parte del sequel de Il gladiatore di Ridley Scott.

Joseph Quinn in una scena di Stranger Things 4

Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali sul casting. Qualche mese fa erano usciti i nomi di altri attori noti che sarebbero stati in lizza per i ruoli dei Fab Four, tra cui Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Charlie Rowe.

Il progetto legato ai Beatles terrà occupato Sam Mendes almeno fino al 2028 e difficilmente potrà tornare alla regia di un nuovo capitolo cinematografico del franchise di 007, come auspicato dai fan recentemente. Tutti i quattro film sui Beatles potrebbero essere distribuiti lo stesso giorno.

Le riprese dovrebbero iniziare nell'estate del 2025 e l'attesa ora è per i nomi degli attori protagonisti che si cimenteranno nella complicata interpretazione di quattro profili iconici nel mondo della musica come John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Per la prima volta, i Beatles ancora in vita e le famiglie di Lennon e Harrison hanno dato il via libera al progetto di Sam Mendes, che può partire con il piede giusto grazie all'approvazione dei diretti interessati.