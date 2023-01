1899: Netflix ha cancellato la serie, la stagione 2 non sarà realizzata

1899, la nuova serie ideata dai creatori di Dark, è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione, nonostante fosse prevista una storia composta da tre capitoli.

Gli showrunner Baran bo Odar e Jantjie Friese hanno condiviso un post su Instagram per compiere l'annuncio, suscitando immediatamente la reazione dei fan.

Per ora Netflix non ha comunicato ufficialmente i motivi alla base della cancellazione di 1899.

Il post dei creatori del progetto dichiara: "Con un cuore addolorato dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovato. Avremmo amato finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma alle volte le cose non vanno come pianificato".

Bo e Jantjie hanno quindi aggiunto: "La vita è così. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan lì fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per essere stati una parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai".

1899 e Dark: la narrazione a confronto tra le due serie Netflix

La nuova serie firmata da Baran bo Odar e Jantje Friese aveva al centro della trama una serie di particolari vicende, anche misteriose, accadute sul ponte di una nave di migranti dall'Europa a New York. Questo viaggio verso il futuro e le opportunità tipiche del sogno americano viene bruscamente fermato dalla scoperta di una seconda nave alla deriva in mare aperto: la Prometheus.

Tutto quello che sanno è che si tratta di un'imbarcazione scomparsa da mesi, e quando cercano di far chiarezza sull'accaduto la situazione prende una piega fuori dal comune.

I dati relativi alle visualizzazioni di 1899 sembravano piuttosto positive, considerando che la serie è ancora nella top 10 di molte nazioni, tra cui anche l'Italia, da novembre, mese in cui ha debuttato in streaming.