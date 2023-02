10 popolari serie tv che molti rifiutano di vedere (secondo Reddit)

Collider ha riportato un elenco delle serie tv più popolari che non hanno affascinato tutti, come hanno dichiarato anche gli utenti di Reddit, per i motivi più disparati.

Tante sono le serie tv diventate popolari anche in breve tempo che nel corso degli anni hanno diviso i fan tra coloro che le hanno amate e coloro che non ne sono rimasti affascinati. Gli utenti di Reddit hanno quindi menzionato gli show tra i più amati che in molti non hanno visto, e che non hanno intenzione di vedere.

Dai personaggi alle trame, dalle musiche ai volti degli attori che entrano in uno show anche in corso, tanti sono i motivi che portano una serie tv a diventare popolare. Nonostante ciò, non tutti vengono attirati da quelle serie che possono aver ricevuto tra le valutazione più alte su Nielsen o IMBd. Tra queste, come riportato da Collider, Grey's Anatomy, considerato da alcuni utenti di Reddit troppo lungo per poterlo cominciare.

Nonostante il suo successo e i primi conquistati, Euphoria rientra tra le serie tv che non tutti hanno intenzione di guardare poiché "ruota attorno ai drammi del liceo". In molti non hanno iniziato a guardare The Walking Dead semplicemente perché non ne sono rimasti affascinati. "Gli stereotipi sui nerd e le troppe battute relative alla scienza" hanno invece allontanato alcuni utenti dall'idea di intraprendere la visione di The Big Bang Theory.

Ci sono invece quegli utenti che non hanno interesse per la storia della monarchia britannica e quindi verso la serie The Crown. Una serie "difficile e pesante da guardare" è invece per altri The Handmaid's Tale.

Ecco dunque l'elenco delle serie tv che molti utenti di Reddit non guarderanno nonostante la popolarità raggiunta:

Quindi vi chiediamo, quali sono le serie tv più popolari che non inizierete mai?