12 Monkeys 3, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo a metà maggio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è la terza stagione di 12 Monkeys, la serie tv tratta dall'omonimo film del 1995 diretto da Terry Gilliam, a sua volta liberamente ispirato al cortometraggio La jetée di Chris Marker.

La prima stagione ha mostrato le disavventure di Cole, misterioso viaggiatore nel tempo inviato nel passato per trovare la cura a un pericoloso morbo che rischia di sterminare l'umanità. Nel passato Cole farà la conoscenza di eccentrici personaggi e apprenderà dell'esistenza di una misteriosa organizzazione terroristica nota come l'Esercito delle 12 Scimmie. Aaron Stanford interpreta il protagonista Cole, Amanda Schull quelli della Dottoressa Cassandra Railly, Kirk Acevedo (Ramse) e Noah Bean (Aaron Marker).

L'esercito delle dodici scimmie di Terry Gilliam è stato nominato a due Oscar nel 1996: Brad Pitt come Migliore Attore Non Protagonista e i Migliori Costumi. Una curiosità: Bruce Willis ha girato il film gratis, solo per avere l'onore di lavorare in un film di Gilliam. Solo dopo il successo economico del film ha ricevuto uno stipendio, anche se non adeguato alla sua fama da star all'epoca.

12 Monkeys è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.