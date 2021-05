10.000 Ships: Amanda Segel sceneggiatrice dello spinoff della serie Il Trono di Spade

10.000 Ships è tra le potenziali serie prequel del cult Il Trono di Spade e HBO ha affidato ad Amanda Segel, già nel team di Helstrom e Person of Interest, il compito di scrivere la sceneggiatura.

Il progetto è ambientato oltre 1.000 anni prima gli eventi raccontati tra le pagine dei romanzi che formano la saga Cronache del ghiaccio e del fuoco scritta da George R.R. Martin.

La sceneggiatrice Amanda Segel Marks si occuperà quindi dello sviluppo per il piccolo schermo di una delle tre potenziali serie di cui HBO ha annunciato lo sviluppo nel mese di marzo.

10.000 Ships racconterà la storia della principessa guerriera Nymeria e dei sopravvissuti di Rhoynar che partono da Essos con destinazione Dorne dopo la vittoria dei valyriani.

Nella serie Il trono di spade il nome di Nymeria è legato al metalupo di Arya che sceglie proprio quel nome per la sua fedele compagna di avventure quando era una bambina. La ragazzina perde poi di vista Nymeria e la incontra anni dopo, quando ormai entrambe hanno intrapreso un percorso che le ha allontanate.

Gli altri due show in fase di sviluppo per HBO sono 9 Voyages/Sea Snake, che dovrebbe raccontare i viaggi compiuti per mare da Corlys Velaryon a bordo della nave Sea Snake, e un secondo potenziale show prequel potrebbe essere ambientato al Fondo delle Pulci, l'area più povera di Approdo del Re, composto da un labirinto di strade e vicoli che portano a bordelli, locali e concerie. Nella serie originale Arya Stark trova rifugio in questi luoghi dove si svolgono anche dei passaggi delle storie di Ser Davos Seaworth, Gendry, Armeca e Karl Tanner.