100 litri di birra: la commedia alcolica di Teemu Nikki al cinema da oggi

Il regista di culto finlandese Teemu Nikki all'opera con una nuova eccentrica pellicola che offre uno sguardo sulle miserie umane ridendoci su. Da oggi 17 luglio arriva nei cinema italiani, distribuito da I Wonder Pictures, 100 litri di birra, originale lungometraggio che ha debuttato nel concorso della Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre.

Hit al box office finlandese, Teemu Nikki trae spunto dalla tradizione locale del sahti, una birra molto forte aromatizzata al ginepro prodotta in Finlandia la cui ricetta si tramanda da generazioni, per costruire una nuova galleria di personaggi stralunati immersi in situazioni grottesche ed esilaranti con l'aiuto di un cast autoctono guidato da Ria Kataja, Elina Knihtilä e Pirjo Lonka.

Un personaggio di 100 litri di birra con un boccale in mano

Di cosa parla 100 litri di birra

Le eccentriche sorelle Taina e Pirkko sbarcano il lunario grazie a un unico grande talento: l'abilità di realizzare un gustosissimo sahti, la tipica birra artigianale che in Finlandia, per tradizione, accompagna ogni festa, matrimonio o funerale. Dopo aver ottenuto la commissione per centro litri di birra ordinategli per un matrimonio in famiglia, si superano e producono il lotto migliore di sempre. Peccato che finiscono per berselo tutto da sole. Alle prese con gli enormi postumi della sbornia, le due si troveranno coinvolte in una serie di improbabili disavventure, mentre cercano disperatamente di procurarsi altra birra per salvare il matrimonio e tornare a essere considerate le migliori birrarie del villaggio.

Alcuni personaggi di 100 litri di birra

"L'idea alla base del film nasce dalla vita nella mia città natale, Sysmä. La mia famiglia produce questa birra tradizionale locale, il sahti, quindi l'ambientazione è in qualche modo autobiografica" ha spiegato Teemu Nikki a Cineuropa. "Volevo realizzare questo film da 20 anni, ma non avevo trovato le giuste interpreti finché non ho visto le attrici Elina Knihtilä e Pirjo Lonka insieme a teatro. Avevo già lavorato con Elina, ma non con Pirjo, e in questa produzione teatrale le ho viste interpretare due ubriache: erano divertenti, adorabili, orribili e genuine. Ho subito chiesto loro se volessero recitare nel mio film. Sono amiche da quando avevano 13 anni, ma non avevano mai recitato insieme in un film, quindi hanno colto l'occasione per collaborare. La loro chimica davanti alla telecamera era perfetta".

Il regista ha aggiunto: "Non vivo più nella mia città natale da 30 anni, quindi ho affrontato tutto questo con nostalgia e romanticismo. Sebbene la trama sia frutto della fantasia, è ispirata a eventi reali amplificati per rendere la narrazione esilarante. Ad esempio, c'è una scena in cui una barca si capovolge e una delle sorelle viene salvata da un contenitore di sahti. È successo davvero ad alcuni uomini che conosco, ma ho pensato che sarebbe stato più interessante mostrare due donne in questi ruoli".