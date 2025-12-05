X Factor 2025: è Rob la vincitrice dell'edizione. Ecco la classifica completa

Dalla cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, X Factor 2025 ha eletto la sua vincitrice: è Rob a portare a casa il premio

Da underdog dell'edizione a vincitrice: alla fine è stata Rob a trionfare al termine della finalissima di X Factor 2025. La concorrente della squadra di Paola Iezzi ha battuto gli altri tre concorrenti: eroCaddeo, PierC e Delia.

La proclamazione è avvenuta stasera - in diretta su Sky e in streaming su NOW, e anche in chiaro su TV8 - al termine dell'ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Chi è Roberta Scandurra, la nuova vincitrice di X Factor

X Factor 2025 - Rob canta il suo inedito Cento Ragazze

20 anni, originaria di Trecastagni (Catania), studentessa, colei che è stata definita l'"underdog" di questa edizione. Rob è una cantautrice che ama sperimentare attraverso i suoi brani autobiografici, ispirandosi al genere del pop-punk. Nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di "Artist of the year": qui alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, a giugno 2023, ha potuto frequentare un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston.

Settimana dopo settimana, seguendo i consigli della sua giudice Paola Iezzi, ha dominato il palco di X Factor 2025 con il suo pop-punk: ha proposto e riletto in questa chiave brani come "Call Me" dei Blondie, "Driver License" di Olivia Rodrigo vers. JXDN, "Heads Will Roll" degli Yeah Yeah Yeahs, "You Oughta Know" di Alanis Morissette, "Ti sento" dei Matia Bazar, "What's Up?" delle 4 Non Blondes, "Bring Me to Life" degli Evanescence, "Un'emozione da poco" di Anna Oxa, "Decode" dei Paramore.

Il suo inedito si chiama CENTO RAGAZZE, brano che è una scarica pop punk in cui racconta la fine di una storia d'amore come una vera e propria crisi d'astinenza: lui è sparito e lei resta sola a fare i conti con la disillusione.

La classifica finale di X Factor 2025

X factor 2025

La proclamazione è avvenuta al termine di una serata spettacolare. Una serata piena di musica, aperta da un opening pieno di colori e di musica elettronica che hanno fatto vibrare la piazza e i 16.000 spettatori che hanno riempito Piazza del Plebiscito.

Super ospiti della serata Laura Pausini, che ha cantato "Ritorno ad amare" del suo amico Biagio Antonacci, primo estratto dell'album "Io Canto 2" in uscita nel 2026, e Jason Derulo, che ha fatto ballare la piazza con un medley pop formato dalle sue hit "Talk Dirty", "Who Hurt You" e "Want To Want Me".

La classifica finale, che ha premiato il lavoro di Rob e Paola Iezzi, si è così composta in base al televoto: