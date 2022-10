X Factor 2022, giudici e concorrenti si preparano ai live

X Factor 2022 sta per dare il via alla fase dei live. Abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione dove Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi, Dargen D'Amico e la conduttrice Francesca Michielin hanno parlato dell'inizio di questa nuova avventura.

Dopo sei settimane di intense selezioni siamo finalmente arrivati al momento dei Live. X Factor torna dal vivo al teatro Repower di Milano per una serie di prime serate all'insegna della musica e dello spettacolo. Come negli anni passati i quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi, porteranno i loro concorrenti, tre per ogni roaster, a sfidarsi in quella che è sì una gara ma soprattutto un'occasione di crescita personale e professionale importante. Vera novità della stagione è Francesca Michielin, qui nei panni di conduttrice. La cantante, che ha visto dieci anni fa la sua carriera decollare proprio grazie a questo programma, avrà l'arduo compito di tenere le redini dei live nei quali emozioni e tensione saranno alle stelle. Non mancheranno nemmeno gli ospiti: per la prima puntata, infatti, si inizia in grande con Elisa e Durdust, mentre nella terza sarà il momento del cantante e musicista inglese YUNGBLUD. Abbiamo partecipato alla conferenza dove giudici e giovani artisti hanno parlato del percorso che stanno intraprendendo, non perdendo l'occasione di lanciarsi qualche guanto di sfida.

La musica è una cosa seria

X Factor 2022: Francesca Michielin e i giudici

Prima a prendere la parola è stata Francesca Michielin che dopo l'esperienza di Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli, torna alla conduzione di un programma: "L'opening sarà il mio Spotify wrapped, ci saranno tutti i miei pezzi preferiti. Sono contenta, mi sto inaspettatamente divertendo, è una squadra bellissima e avendo visto tante edizioni di X Factor penso che il livello sia molto alto." La musicista è poi tornata a parlare del suo percorso e di quello che rappresenta questo show per chi partecipa: "La musica è una cosa molto seria, non è che perché facciamo le canzonette, la musica leggera come viene anacronisticamente definita, quello che raccontiamo vale meno di altri. Quando è iniziato X Factor ero alle medie e imparavo un sacco di cose. Credo che sia un luogo in cui ogni ragazzo che vuole iniziare un precorso può trovare un team di professionisti eccezionali. Importante è tutto quello che riesci a raccontare, avere l'opportunità di dare la tua visione del mondo come cantante e artista."

Un percorso appena iniziato

X Factor 2022: Ambra Angiolini e i suoi concorrenti

Ambra Angiolini si è dimostrata, nel corso delle audition e dei bootcamp, un giudice molto attento all'emotività e alla voglia di comunicare dei suoi concorrenti e, forse proprio per questo, ha affermato di aver già iniziato il lungo lavoro con i ragazzi del suo roaster: "Stiamo già lavorando e il coraggio lo trovo perché ci sono loro, sono loro la parte importante. Noi facciamo tanto rumore, noi facciamo lo show ma la musica la portano loro e la qualità è veramente alta". Alle critiche che le sono state rivolte risponde poi così: "Io sono sempre partita svantaggiata ma poi ho portato a casa cose incredibili, perché quando nessuno ti da credito poi non hai niente da dimostrare ed è positivo." I Tropea, unica band in squadra per l'Angiolini, hanno poi così parlato del percorso appena iniziato, parole che sembrano riassumere alla perfezione l'esperienza che molti dei ragazzi stanno vivendo: "Stiamo trovando il nostro equilibro con fatica, rispetto e stima reciproca."

Il ritorno di Fedez come giudice

X Factor 2022: Fedez e i suoi concorrenti

Grande ritorno di questa edizione è quello di Fedez, che ci ha tenuto a mettere subito le cose in chiaro: "Quel tavolo lì è una trincea, lo spirito competitivo uscirà con tutti, chi più chi meno. Ho scelto una squadra eterogenea con anche una quota sperimentale dal mio punto di vista. Siamo molto realisti, non partiamo con spirito di affiatamento, quello nasce dopo. Stiamo lavorando bene e non ho voluto metterli in difficoltà in questa prima puntata, scegliendo tutti brani che sono nel loro repertorio." Sul suo percorso all'interno del programma ha poi aggiunto: "Ho un sacco di ricordi legati a X Factor, ho iniziato a 23 anni a quel tavolo e ora ne ho 33. Ricordo indelebile è l'edizione con Morgan, è la persona che mi ha insegnato a fare televisione."

Lavorare su capacità e credibilità

X Factor 2022: Rkomi e i suoi concorrenti

Agguerrito e con le idee chiare, Rkomi è pronto per sostenere al tavolo dei giudici i suoi concorrenti: "Spero di non diventare una iena al tavolo, sarebbe inappropriato. Con i ragazzi siamo in opera da una settimana ormai, sono molto duro quando si tratta di lavorare sulle proprie emozioni e sonorità, voglio lasciare a loro qualcosa di importante che è ben diverso dalla vittoria, qualcosa che si possano portare anche fuori da X Factor." Il giudice ha poi aggiunto: "Credo che tutti loro siano dei diamanti, credo che con perseveranza possano migliorare anche il loro carattere e crescere anche nella musica. Le prime scelte sono sempre le loro poi io arrivo e modifico." I Santi Francesi, band eclettica dal sound per nulla scontato hanno commentato così questo inizio: "Un palco così non lo rivedremo dopo X Factor e apprezzo che Rkomi ci faccia lavorare anche sulla nostra credibilità."

Tre progetti solidi ma in costruzione

X Factor 2022: Dargen D'Amico e i suoi concorrenti

Dargen D'Amico ha invece ribadito come i suoi concorrenti siano già artisti formati anche se ancora in crescita: "Loro rappresentano per me una certezza emotiva. Volevo tre possibilità di musica che fossero vicine alla mia visione, tre progetti solidi ma in costruzione. Ho cercato tre inediti che mi conquistassero, io vorrei essere semplicemente un'acceleratore di risultati e per questo avevo bisogno di tre anime musicali che fossero già finite. Inizialmente sarà sufficiente ma necessario dimostrare le capacità dei ragazzi e poi dopo la terza serata iniziare a rischiare."

