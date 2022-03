Francesca Michielin presenta Effetto Terra: “La mia filosofia è usare la mia voce per dare voce”

Effetto Terra: Francesca Michielin in una scena

Arriva su Sky Nature una nuova produzione originale che parla di innovazione e cultura green in modo estremamente originale ed efficace. Parliamo di Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli, un programma condotto da Francesca Michielin in onda a partire dal 6 marzo 2022 alle 21:15, una docuserie, eterogenea e molto ben strutturata, che in sei puntate approfondisce alcuni dei temi centrali nel dibattito contemporaneo su ecologia e sostenibilità. Si parla infatti di moda sostenibile, energie rinnovabili, inquinamento atmosferico, cibo sostenibile, inquinamento da materie plastiche e molto altro in episodi tematici in cui un determinato argomento viene affrontato sotto più punti di vista, mostrando anche quelle eccellenze che si impegnano quotidianamente per ottenere risorse più green e poco impattanti per il pianeta. Ne abbiamo discusso all'incontro stampa di presentazione della serie con la stessa Francesca Michielin che qui sveste i panni di cantante e musicista per diventare conduttrice ed intervistatrice. Studio e dedizione l'hanno accompagnata nella preparazione di una produzione così particolare e complessa che siamo sicuri riuscirà a catturare il pubblico suscitando anche, si spera, maggiore consapevolezza verso argomenti che riguardano tutti, seppur siano troppo spesso ignorati.

Una lunga preparazione

Effetto Terra: Francesca Michielin in una foto di scena

Ovviamente il primo aspetto di cui si è parlato è stato quello dell'esperienza in sé: "Per me fare questa esperienza è stato molto gratificante, mi ha fatto crescere molto come persona e come professionista. Ho sperimentato la conduzione e fatto i voice over, per nulla semplici. Sono cresciuta mentre lo giravamo, puntata dopo puntata ho acquisito consapevolezze in più. La battaglia al cambiamento climatico è qualcosa di complesso e pieno di smagliature, è impossibile essere perfetti ma abbiamo il dovere di iniziare da subito e agire in maniera più virtuosa perché abbiamo i minuti contati. Non basta rivoluzionare le azioni, ma anche il nostro pensiero. È stata una bellissima avventura ed è stato bello poter scrivere e lavorare con un team completamente femminile."

Effetto Terra: un'immagine della serie

La musicista e conduttrice ha poi continuato il discorso raccontando un po' della sua preparazione: "Ovviamente ho studiato tantissimo, ho passato week end interi a studiare. Ho un cugino biologo e mi ha aiutato. Nonostante avessi la documentazione scientifica, ci tenevo a studiare tanto e conoscere l'argomento. Io avevo solo il compito di chiedere le cose, ma per capirle meglio mi sono applicata. C'è anche un altro aspetto: io sono uscita da un talent, ma non sono una persona televisiva, ho dovuto imparare anche i tempi della televisione. Mi sono comunque messa in gioco."

Sky presenta 4 nuovi canali: dal 1° luglio al via Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature

La presenza femminile nel mondo della scienza

Effetto Terra: una scena della serie divulgativa

In Effetto Terra, come già accennato, sono tante le tematiche trattate ed è stato inevitabile non chiedere a Francesca Michielin quale puntata e quale ospite l'avessero colpita di più: "La puntata che mi ha colpito di più andrà in onda per prima, è quella sulla moda sostenibile. È stato pazzesco venire a conoscenza di quanto è impattante l'industria della moda. La professoressa Paola Prete invece mi ha colpito di più, perché sono una grande sostenitrice del fatto che ogni ragazza italiana possa avere l'opportunità di studiare quello che le piace. Nel Salento c'è un centro sperimentale e vedere una donna che lotta contro i pregiudizi mi ha molto ispirato." Nel programma, infatti, tutti gli interventi proposti sono sostenuti da professioniste che nel loro settore si sono fatte valere per capacità e innovazione: "Il mondo della scienza è pieno di presenza femminile, eppure per parlare alle conferenze invitano gli uomini perché considerati più autorevoli. Quando è stata fatta la selezione per gli interventi nel programma erano quasi tutte donne e a quel punto si è deciso di inserire solo donne."

L'importanza di dare voce a determinate tematiche

Effetto Terra: Francesca Michielin in un'immagine

Alla nostra domanda se ci fosse un concetto rimastole impresso particolarmente nella memoria, la conduttrice ha così risposto: "Sicuramente la consapevolezza che spesso io, e anche le persone vicino a me, diciamo 'vabbè tanto se una cosa è piccola sicuramente inquinerà meno' ma in realtà c'è un legame tale con quello che è anche l'inquinamento del mare, che spesso sono gli oggetti più piccoli a creare dei problemi alla vita marina. Sembra una cosa banale, ma in realtà è molto importante quindi spesso è nei piccoli oggetti monouso che sussiste il problema. Adesso ad esempio ho un diario settimanale della plastica in cui scrivo tutte le volte che utilizzo plastica monouso, ma anche lì non si può essere estremi, ad esempio le mascherine, in ambito medico, ci hanno salvati."

Effetto Terra: un'immagine della docuserie

La divulgazione scientifica è un campo nuovo per Michielin, ma come lei stessa ha espresso è importante per gli artisti dare voce a tematiche fondamentali: "Credo che ognuno di noi debba essere consapevole del fatto che in quanto musicisti o volti noti si ha un privilegio, una voce. La mia filosofia è usare la mia voce per dare voce. Creare uno spazio di consapevolezza. Credo che chi ha delle idee è giusto che le esprima, ma sono contro la politicizzazione dell'artista, l'artista è libero per definizione. L'artista deve rimanere fedele a se stesso. È bello quando utilizzi il tuo spazio per creare punti di incontro." Noi non possiamo che darle ragione congratulandoci per l'ottimo lavoro svolto e consigliando Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli, perché gli argomenti trattati riguardano ognuno di noi.