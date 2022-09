X Factor 2022, Fedez: “Chiederò a mia moglie di non fare appelli, in passato hanno portato sfiga”

X Factor 2022: una foto dei giudici

X Factor 2022 è tornato, lo show di punta Sky Original prodotto da Fremantle approda di nuovo sugli schermi in una veste tutta nuova, ma sopratutto con nuovi giudici chiamati a promuovere la musica e lo spettacolo ad alti livelli. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi dovranno scegliere i membri delle loro squadre grazie a delle audition dove, finalmente, tornerà il pubblico in presenza: 12mila spettatori complessivi all'interno dell'Allianz Cloud di Milano, infatti, che saranno a tutti gli effetti "quinto giudice" della competizione grazie ai loro applausi e alla loro partecipazione. A cambiare è anche il conduttore, anzi la conduttrice: Francesca Michielin avrà l'arduo compito di tenere le redini del programma. La cantante, musicista e scrittrice è diventata famosa, ormai dieci anni fa, proprio grazie ad X Factor e, anche per questo, è proprio lei la più idonea a solcare quel palco che tanto le ha dato e che ora potrebbe essere di nuovo un punto importante per la sua carriera. Il 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW avranno il via le Audition che dureranno per 3 puntate, seguite da 2 di Bootcamp, una per i Last Call ed infine avranno il via le live di questa edizione. Abbiamo avuto l'opportunità di assistere alla conferenza stampa di presentazione del programma dove i giudici hanno liberamente parlato di questa esperienza, nuova per la maggio parte di loro, e delle loro emozioni nell'entrare in programma così complesso e iconico.

10 anni di carriera per Francesca Michielin

Francesca Michielin è alla sua seconda esperienza come conduttrice dopo la trasmissione Effetto Terra andata in onda su Sky Nature. La sua avventura ad X Factor, iniziata con la vittoria della quinta edizione del programma, continua quindi con una nuova veste che la vedrà sul palco a dettare tempi e momenti dello show. La cantante ha così parlato di questa esperienza: "È un'emozione fortissima e mi sembra di rivivere ciò che ho vissuto 10 anni fa. Il palco di X Factor ti fa sempre venire i brividi, so come si sentono i ragazzi e le ragazze che ci salgono. La conduttrice dovrebbe essere super partes ma io faccio molta fatica, a volte dissento con i giudici e ci sto male per alcune situazioni. In ogni caso mi sto divertendo e abbiamo una bellissima squadra." La Michielin ha poi messo in luce un altro aspetto particolare di questo programma: "Quando abbiamo fatto l'incontro per imparare i meccanismi dello show mi è stato detto: 'X Factor è un grande romanzo popolare'. Ci sono cose molto liturgiche e schematiche che hanno creato un linguaggio, poi ci si emoziona. Io lo seguo da quando avevo 13 anni, il percorso nella musica è importante e poter vedere, per quanto in breve, questo iter è molto emozionante."

Il ritorno di Fedez

Di sicuro il ritorno di Fedez è una delle novità di cui si è parlato molto. Il rapper, che già in passato ha ricoperto il ruolo di giudice, ha raccontato il diverso approccio con cui intende affrontare questa avventura: "Tornare, aspettavo da un po' questo momento. Ho sempre vissuto in modo traumatico la mia dipartita dal programma. Con Eliana Guerra (ndr: showrunner storica del programma) ci siamo sempre scambiati idee e opinioni e quando il terreno è stato propizio sono tornato. So che percorso è stato fatto fino ad ora, credo fortemente in questo progetto e quello che faccio io a differenza degli altri anni è godermi il momento. X Factor è stata una nave scuola, un crocevia importante per me. Abbiamo fatto un bel programma e quest'anno la più grande differenza è che non mi preparerò nulla."

È stato chiesto al giudice come si collocano i concorrenti di un talent nel mondo della discografia e la risposta è stata: "Credo che in questo business nessuno sia necessario e fondamentale. X Factor è una vetrina, l'occasione per far vedere chi si è e che si deve fare, il talent non è più il trampolino per essere lanciati sul mercato, è l'inizio di un percorso, è un faro che si accende sulla propria carriera. La discografia è un settore fantastico perché ci ha raccontato che non esistano artisti finiti o troppo vecchi o che non riescono a diventare star internazionali." Inevitabile, a quanto pare, la domanda su Chiara Ferragni che in passato ha in diverse occasioni sostenuto con appelli social il lavoro di suo marito: "Io credo che negli anni sia ad X Factor che a Sanremo e in tutte le situazioni in cui si presenta il televoto ci sia un personaggio social che spinge un talent, ad esempio Vasco o mia moglie, ma sono le persone poi a decidere. Chiara negli anni ha fatto tanti appelli che poi hanno portato sfiga, quindi gli chiederò di non farlo."

I nuovi giudici di X Factor 2022

Per Ambra Angiolini questa è una nuova esperienza e l'attrice ne ha così parlato: "Apprendo oggi che è la prima volta che vengo inglobata in un progetto che ha come parola chiave normalità, perché mi chiamano sempre per imprese impossibili. Ho fatto un provino come per le serie e per i film che faccio e incredibilmente mi hanno detto di sì. Stavolta volevo proprio esserci, ho fatto tanto per essere qui, la mia carriera è fatta anche dei tanti no che mi hanno detto e quindi è stato bello ricevere questo sì. A quanto pare però era forse più semplice fare il Presidente della Repubblica, servono meno requisiti di quelli che servono a noi. È stato interessante entrare in questo mondo, ma io mi difendo e non solo perché ho avuto dei fidanzati che cantano, ci tengo a precisarlo."

Dargen D'Amico con la sua solita ironia ha raccontato così questa esperienza: "Quando ho firmato il contratto pensavo ci fossero i giudici dell'edizione passata e sono rimasto fregato. Ho fatto anche io un provino lunghissimo, spero di far pentire chi mi ha scelto il più tardi possibile e non vi nascondo che il punto fondamentale è la musica. Non so fare nient'altro, mi concentro su questo. Ho dei rapporti di amicizia e di affetto con tutte le persone che sono qui e quindi quale occasione migliore per dare il peggio di me." Rkomi, invece, è apparso palesemente emozionato anche se con le idee particolarmente chiare: "Voglio vivermela come fosse sempre un nuovo inizio. Nonostante l'emozione che ho avuto durante la prima registrazione voglio essere più me stesso possibile, vivere tutto al momento. Il team è veramente forte e voglio vivere questa esperienza così come dovrà essere. Io sono molto emotivo, nei ragazzi cerco sicuramente una voglia di mettersi a nudo, cerco dei linguaggi, qualunque esso sia, cerco una voglia di parlare, qualsiasi sia la potenza della parola. Voglio determinazione, naturalezza, non scarterò mai qualcosa se è sentito."