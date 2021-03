Waffles + Mochi, la recensione: conoscere il cibo a 360 gradi insieme a Michelle Obama

Waffles + Mochi: Michelle Obama in una foto

Lo ammettiamo e non ce ne vergogniamo: scrivere questa recensione di Waffles + Mochi si è rivelata una delle cose più divertenti di questo periodo. La serie Netflix ha catturato subito l'attenzione di tutti per avere nel cast una delle first lady più amate d'America, Michelle Obama, qui in veste di proprietaria di un supermercato molto particolare. Destinata principalmente ad un pubblico in età prescolare, Waffles + Mochi risulta essere una produzione estremamente complessa, sia nella realizzazione che nei contenuti (ne è responsabile la Higher Ground, la casa di produzione della stessa Michelle Obama e suo marito Barak) con l'ambizione di parlare del cibo da più punti di vista in modo semplice, immediato e divertente. Disponibile sulla piattaforma streaming dal 16 marzo 2021 con i suoi 10 episodi da quasi mezz'ora, vi trasporterà insieme ai vostri bambini (ma anche da soli) in un mondo folle e colorato dove il cibo è una risorsa da conoscere, indagare e soprattutto assaggiare!

Una trama semplice

Waffles + Mochi: Waffles e Mochi nel magicarrello

Nella Terra dei surgelati vivono due migliori amici, Waffles e Mochi, che coltivano un sogno comune: diventare chef! Nella loro fredda e desolata landa, però, non c'è molto da cucinare oltre ghiaccioli e cubetti di ghiaccio. Un giorno, approfittando di un camion del supermercato rallentato dal manto scivoloso, i due decidono di lasciare la loro casa per vivere nuove avventure e realizzare il proprio sogno. Arrivano in uno stravagante supermercato dove vengono assunti dalla proprietaria, la Signora Obama, che gli affiderà dei compiti da svolgere che riguardano proprio il cibo. Grazie all'aiuto del magicarrello, i nostri due pupazzosi amici viaggeranno in tutto il mondo per scoprire i segreti del cibo, imparando tante nuove ricette e nozioni che gli serviranno per comprendere meglio cosa mettono nello stomaco. Nei loro viaggi incontreranno tante persone che lavorano nella filiera agroalimentare: dai coltivatori di verdure ai produttori di sale, fino a molti dei più noti chef a livello mondiale, imparando non solo come è fatto il cibo e come si cucina, ma importanti lezioni di vita utili alla crescita di ogni individuo.

Waffles e Mochi, personaggi teneri e determinati

Waffles + Mochi: Michelle Obama e Waffles

Un aspetto sicuramente positivo di questa serie per i più piccoli è costituito senza dubbio dai personaggii, umani e non, che la popolano e le donano un'anima. Waffles, madre Jeti e papà waffle, incarna la determinazione e la curiosità con le quali è bello approcciare a cose ed argomenti nuovi; Mochi, una piccola pallina morbida molto simile ai dolcetti giapponesi da cui prende il nome, costituisce la spalla dolce e divertente, un personaggio vivace alla cui tenerezza è impossibile resistere. Va riconosciuto che anche gli attori umani non sono da meno: Michelle Obama è divertente e naturale, perfettamente a suo agio nel ruolo di proprietaria di un supermercato così speciale, dove persino gli scaffali parlano e dove tutti cercano di dare una mano per valorizzare il buon cibo e la natura. Abbiamo poi la fornaia e altri piccoli attori che di puntata in puntata contribuiscono a dare l'idea di un luogo accogliente, una base dalla quale partire per grandi avventure.

Una serie complessa

Waffles + Mochi: La Signora Obama sul tetto deo supermercato

E sono proprio le numerose avventure vissute a rendere Waffles + Mochi una serie complessa sia per quanto riguarda la realizzazione che per i contenuti. I due bizzarri pupazzi viaggiano in tutto il mondo alla ricerca degli ingredienti e dei sapori più disparati: dal Perù all'Italia, dal Giappone a Marte, c'è sempre qualcosa da scoprire, da annusare, da assaggiare, finendo così per trattare una varietà di argomenti e sapori veramente notevole. L'elemento didattico è quello preponderante: per capire il cibo è necessario comprendere da dove viene e quali sono i processi che lo generano. Michelle Obama da tempo si batte per promuovere il cibo naturale e in questa serie è proprio da questo elemento che si parte: il singolo ingrediente viene spiegato, contestualizzato e trasformato con processi semplici e di facile comprensione, in un susseguirsi di situazioni che, ammettiamo, ci hanno fatto venire fame più di una volta.

Waffles + Mochi: i due simpatici pupazzi in una scena

La simpatia e la leggerezza dei due pupazzi, la loro comicità unita ad un aspetto buffo e soffice rendono possibile l'unione tra il divertimento e l'apprendimento, senza sforzi particolari ma con quella naturalezza che è richiesta ad un programma per bambini. L'unica perplessità che ci è rimasta dopo la visione risiede nella lunghezza degli episodi: di solito i prodotti pensati per un pubblico in età prescolare sono di breve durata, delle pillole che il bambino possa vedere anche distrattamente tra un gioco e l'altro. In questo caso ogni episodio ha una durata superiore ai venti minuti, un tempo notevole di attenzione per i bambini piccoli. Ovviamente il tono scanzonato della serie e la sua adeguata quantità di gag comiche la rendono fruibilissima ad individui di ogni età e consigliamo anche ai genitori di dargli un'occhiata, perché per imparare a mangiare con consapevolezza e fantasia non c'è limite di età.