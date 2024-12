Da Nosferatu a Dragon Trainer: un 2025 di grandi titoli per Universal

Mentre nelle sale arriva l'ultimo titolo dell'anno di Universal, Piece by Piece, alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento la major ha presentato quello che ci aspetta per il 2025 e c'è molto da segnare in agenda, tanti titoli che aspettiamo da tempo e che non vediamo l'ora di poter accogliere nelle nostre sale. Grandi autori, grandi franchise e brand consolidati, che spaziano tra generi e target diversi assicurando una completezza di offerta da non trascurare. Insomma, quello che serve oggi per poter garantire una continuità di risultati e di attenzione da parte del pubblico.

I mostri di casa Universal

Sul set di Nosferatu

Si parte subito, il 1 gennaio, con l'attesissimo Nosferatu di Robert Eggers, una visione autoriale del vampiro arricchita da un cast composto da Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe e Bill Skarsgård. E basta spostarsi in avanti di due settimane per trovare un altro mostro che va ad accrescere il MonsterVerse di casa Universal: Wolf Man, diretto e co-scritto da Leigh Whannell, già al lavoro insieme a Blumhouse per L'uomo invisibile, Upgrade e Insidious 3 - L'inizio, con un cast guidato da Christopher Abbott e Julia Garner.

Di tutt'altro tenore la creatura al centro di Dragon Trainer, un film che ha catalizzato l'attenzione del pubblico sin dalle prime immagini mostrate e con un trailer che ha convinto subito. Il protagonista è ovviamente il drago Sdentato insieme alla sua controparte umana con cui stringe un rapporto intenso e indissolubile. Si tratta dell'adattamento live action del celebre e amatissimo film d'animazione, che arriverà nelle sale il 12 giugno.

Due forti titoli animati

Se Piece by Piece è un'animazione, in formato Lego, molto particolare, sono più tradizionali i due titoli che vedremo nel 2025, a cominciare da Dog Man che arriverà a fine gennaio e che promette quell'originalità e follia targata DreamWorks Animation. Un film tratto da una serie di libri che sono popolarissimi in USA e che potremmo imparare ad amare anche qui in Italia grazie al film.

Dobbiamo aspettare fine agosto, invece, per l'altro grande titolo del settore: Troppo cattivi 2, sequel del titolo che ci aveva conquistati un paio di anni fa e che ha contribuito a dare una scossa al mondo dell'animazione occidentale, fin troppo cristallizzato per tanti anni. Cast di personaggi e voci confermato, con qualche aggiunta tutta da scoprire!

Un'estate giurassica

Il 2025 è però anche l'anno del ritorno del franchise giurassico con Jurassic World: La rinascita, un po' una ripartenza per la saga con la regia di Gareth Edwards dopo la chiusura della trilogia iniziata targata Colin Trevorrow. Non solo altri dinosauri in arrivo per il nuovo capitolo, ma anche un cast di tutto rispetto, da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey. Per un'asticella, e un effetto wow, da alzare costantemente.