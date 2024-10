Unità Speciale Scomparsi: l’atroce agonia delle persone scomparse nella seconda stagione della serie

Tutti gli episodi della seconda stagione del procedural drama sono disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity in streaming gratuito. Perché recuperarla? Perché parla dell'attualità.

Dopo il successo del ciclo inaugurale - interamente disponibile sulla piattaforma - una nuova stagione di Unità Speciale Scomparsi è approdata gratis ed in esclusiva su Mediaset Infinity con i suoi otto episodi. La serie spagnola va ad inserirsi tra i procedurali che stanno trovando successo in streaming e, dopo le corsie ospedaliere di Madri - Una vita d'amore, tocca ai detective specializzati nel ritrovare persone che non si sa che fine hanno fatto incollare nuovamente davanti allo schermo gli spettatori appassionati di cronaca. Tre buoni motivi per tornare a vederla? Ve li diamo noi.

1. Uno sguardo all'attualità

La creatrice della speciale unità

Non manca l'esasperazione tipica delle produzioni di lingua ispanica nella serie Mediaset Infinity ma questa viene sapientemente mescolata al realismo della narrazione, prendendo ispirazione da veri casi di cronaca accaduti in territorio spagnolo (e non solo). Un po' come romanzare una puntata di Chi l'ha visto insomma. Storie non totalmente vere ma che potrebbero tranquillamente esserlo. Proprio per questo appassionano e ci fanno sentire vicini, soprattutto ai genitori, amici e parenti che ogni volta che suona il telefono sperano di ricevere notizie, sia positive che negative, ma che almeno mettano un punto a quell'agonia senza fine del 'non sapere'. Tra flashback e un montaggio serrato che prova a ricostruire l'accaduto di chi è andato, il ritmo del serial prova a mantenere sempre l'attenzione del pubblico.

Unità Speciale Scomparsi, la recensione: chi scompare ritorna, in un modo o nell'altro

2. Unità Speciale Scomparsi: quando privato e professionale si incontrano

Il capo della polizia e la nuova arrivata nella serie crime

Nelle nuove puntate, l'ispettrice Sonia Ledesma torna insieme ai suoi colleghi dell'Unità Persone Scomparse, sotto il comando dell'Ispettore Capo Santiago Abad, per continuare il lavoro di ricerca e indagine sui casi di sparizioni di persone. A volte si sono allontanate, a volte sono state rapite, ma soprattutto a volte li riguardano più da vicino ed è così che l'ispettrice ha creato la speciale task force, come madre di uno scomparso prima che come detective. Le storie personali e quelle professionali dei protagonisti si intrecciano quindi ancora una volta, portando non solo a rivelazioni e colpi di scena sui casi che li vedono coinvolti in prima persona ma anche ad un'evoluzione, a volte romantica e inaspettata, delle loro relazioni e dei loro rapporti.

3. Un fil rouge più forte

Unità Speciale Scomparsi: i confronti sono all'ordine del giorno

In questa seconda stagione del procedural drama spagnolo varie storyline e casi potrebbero unirsi sorprendentemente in uno solo. I protagonisti devono infatti affrontare il ritrovamento di una ragazza scomparsa anni prima che potrebbe riaprire la speranza di ritrovare l'amica che era sparita insieme a lei; la scoperta di alcuni resti carbonizzati ancora da identificare e datare; la scoperta del cadavere di una donna. Il serial alza così il tiro e propone un possibile serial killer all'orizzonte, diventando tristemente attuale e aggiungendo pepe alla narrazione grazie ad un racconto potenzialmente più orizzontale e quindi più coinvolgente per gli spettatori.

Non mancheranno comunque i casi di puntata e le investigazioni separate per i vari membri della task force, che devono anche affrontare il bisogno di allargare il team dopo l'addio di uno di loro. Il budget è una questione estremamente attuale e pertinente, che ancora una volta dona realismo al racconto, se pensiamo al denaro investito da parte dello Stato proprio in questo tipo di casi che rischiano di rimanere irrisolti. Non temete se avete fame di crime: ulteriori otto capitoli dovrebbero ulteriormente essere in arrivo grazie al successo dello show.