Unità Speciale Scomparsi, su Mediaset Infinity: trama e cast della prima stagione della serie spagnola

Unità Speciale Scomparsi arriva in Italia grazie a Mediaset Infinity, i primi quattro episodi della prima stagione sono già disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming. La serie è un poliziesco trasmesso per la prima volta in Spagna il 19 gennaio 2020, il progetto nasce grazie ad una collaborazione tra Prime Video e Telecinco. Desaparecidos, questo il titolo originale, conta fino ad oggi tre stagioni, la prima è composta da tredici episodi.

Di cosa tratta Unità Speciale Scomparsi

Unità speciale scomparsi i si immerge nelle profondità di un dramma che colpisce tantissime famiglie che si trovano improvvisamente ad affrontare l'incubo di non sapere che fine abbia fatto una persona cara. Immerse nell'angoscia, rimangono per mesi o anni in sospeso, aggrappandosi a qualsiasi indizio per non perdere la speranza di ritrovarla.

Trama di Unità Speciale Scomparsi

Dopo la drammatica e misteriosa scomparsa del marito in Africa, l'ispettrice Sonia Ledesma decide di dare una svolta alla sua vita ed entra a far parte dell'Unità Persone Scomparse, una squadra speciale - diretta dall'ispettore capo Santiago Abad - che risolve casi di allontanamento e fuga di persone.

Sonia troverà nei colleghi Rodrigo, Sebas e Azhar una nuova famiglia e, grazie al sostegno di Carmen e dell'associazione Aiuto Persone Scomparse, risolverà i casi più strani di persone improvvisamente svanite nel nulla, lasciandosi spesso coinvolgere più del previsto.

Cast di Unità Speciale Scomparsi

Come vedere Unità Speciale Scomparsi

La serie è disponibile gratuitamente e in esclusiva su Mediaset Infinity, ad oggi sono stati caricati quattro episodi, ogni settimana verranno pubblicati in piattaforma nuovi episodi. Sul portale trovate anche il promo della serie