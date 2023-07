Unità Speciale Scomparsi, la recensione: chi scompare ritorna, in un modo o nell’altro

La recensione di Unità Speciale Scomparsi: il procedural drama spagnolo arriva su Infinity+, ogni mercoledì con un nuovo episodio, per raccontare le gesta dell'Unità Persone Scomparse e dell'associazione Aiuto Persone Scomparse, in cui polizia e abitanti lavorano di concerto per ritrovare chi si è perso.

La serialità statunitense ha una grande storia di procedurali alle spalle, attraverso i quali sviscerare tutte le varie sfaccettature e i vari aspetti di un caso criminale. Se Cold Case ha fatto la storia della tv concentrandosi sui casi irrisolti rimasti spesso a prendere la polvere troppo a lungo, la risposta spagnola sembra essere Unità Speciale Scomparsi, dal 5 luglio in streaming su Infinity+ con appuntamento settimanale. Come spiegheremo nella nostra recensione, la serie prende gli stilemi tipici del genere e prova a farli propri, provando ad inserirli nel contesto culturale iberico e inserendo un elemento nuovo, ovvero raddoppiare il punto di vista di chi si mette alla ricerca degli scomparsi.

Ritrovare

Spesso i detective scelgono di fare questo mestiere dopo un evento traumatico che ha segnato la loro vita. Non fa eccezione l'ispettrice Sonia Ledesma (Michelle Calvo, già vista in Madri - Una vita d'amore), che si dà da fare per riuscire ad entrare nell'Unità Persone Scomparse dopo la drammatica e misteriosa scomparsa del marito in Africa qualche anno prima, mentre si trovava vicino ad un avamposto guerrigliesco e lei ancora studiava all'università, assistendo in diretta in videochiamata alla sua sparizione. Un trauma che segna inevitabilmente e che ti fa ribaltare la tua vita, facendoti decidere di entrare a far parte di una squadra che ha come unico obiettivo risolvere casi di allontanamento e fuga di persone.

Non è l'unica ovviamente il tal senso, ed emblematico è il suo nuovo capo, l'ispettore Santiago (Juan Echanove), che invece non riesce a superare e perdonarsi il suo primo incarico quando era appena arrivato: la sparizione di un bambino rimasta irrisolta per un cavillo nella procedura che lui non rispettò per lo zelo e la fretta di risolvere il caso. Passato personale e presente professionale si mescolano quindi continuamente nella vita dei membri della squadra, compresi anche Rodrigo, Sebas, Azhar. Chi più chi meno, impareremo a conoscere la loro origin story via via che gli episodi proseguono.

Sparire

C'è però il doppio punto di vista come avevano accennato ad arricchire la narrazione di Unità Speciale Scomparsi, ovvero quello della popolazione e degli abitanti che non sono detective. Il lavoro della squadra è spesso coaudiuvato dall'associazione Aiuto Persone Scomparse, capitanata da Carmen (Elvira Minguez). La donna l'ha fondata insieme alla sorella dopo che lei stessa anni prima ha perso un figlio che non è ancora riuscita a ritrovare e in quell'occasione avrebbe tanto voluto un aiuto extra che non fosse solamente quello istituzionale della polizia. Questo ha segnato inevitabilmente la vita della donna, pasticcera provetta che usa il proprio forno come "base operativa" e la cui vita si dimostrerà legata a doppio filo a quella della squadra. Anche nel suo caso, è un evento traumatico che le ha fatto scegliere di mettere in piedi l'associazione e darsi al ritrovamento di persone scomparse.

Fuggire

Ciò che caratterizza l'approccio di Sonia - ma presto scopriremo anche quello di Santiago, solo apparentemente burbero - proprio per il loro passato è il farsi coinvolgere più del dovuto nei casi che seguono, vivendo per quel lavoro che prova a riempire quel vuoto nel cuore lasciato dalla scomparsa dei loro cari o dagli errori commessi in passato. Sarà proprio questo approccio a caratterizzarli e a permettere loro di risolvere i casi più difficili e insoliti con cui si ritroveranno ad avere a che fare, insieme ad un po' di intuito e di comprensione dell'ambiente circostante. Insieme ai casi di puntata, fil rouge del serial sono i casi che riguardano il passato di Sonia e Santiago, per i quali nuovi indizi faranno riprendere le ricerche.

È questo infatti il tema e il concetto alla base della serie: se qualcuno scompare e non si è ritrovato il cadavere, i suoi cari non si potranno mai davvero dare pace ma terranno sempre un po' aperta la porta della speranza. Nonostante la durata eccessiva degli episodi e la recitazione a volte esagerata ed esasperata di alcuni interpreti, elementi tipici della serialità spagnola, grazie al genere di appartenenza Unità Speciale Scomparsi è un prodotto d'intrattenimento un po' più equilibrato, che guarda all'attualità e ai casi di cronaca per raccontare la condizione di eterno limbo che le persone scomparse lasciano in chi rimane, come se una telefonata o una bussata alla porta possano essere la notizia che stavano da tempo aspettando.