Mediaset Infinity, ecco le novità streaming di agosto 2023

Ad agosto su Mediaset Infinity sono in arrivo tante novità che arricchiranno la già numerosa offerta di contenuti. Oltre a tutti i titoli delle reti Mediaset - dai grandi programmi ai reality più seguiti, dalle fiction ai film, alle serie tv, sempre disponibili gratuitamente - la proposta di nuovi contenuti di qualità si amplia sui channels dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità: MGM+, Midnight Factory, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, History Play e Juventus TV. Inoltre, il canale Infinity+ offre migliaia di contenuti del miglior cinema e delle più amate serie TV (anche in 4K).

MY HOME MY DESTINY

Intrappolata tra due mondi, Zeynep è alla ricerca della sua vera casa: rimarrà con la sua famiglia adottiva o tornerà con la madre biologica? La nuova soap con Demet Ozdemir è disponibile su Mediaset Infinity.

SIGNORA VOLPE

In apparenza una donna come tante altre, Sylvia Fox, in realtà, è un'ex spia britannica di alto livello. Arrivata in Italia per il matrimonio di sua nipote, delusa dal suo lavoro e bisognosa di una vacanza, quando lo sposo scompare Sylvia si incarica di risolvere il mistero e salvare la nipote dal disastro: gli episodi sono disponibili gratis su Mediaset Infinity.

UNITÀ SPECIALE SCOMPARSI

Unità speciale scomparsi: una scena

In attesa del gran finale, la serie di Mediaset Infinity torna con due nuovi episodi, in prima visione assoluta, mercoledì 30/08: l'ispettrice Sonia Ledesma, insieme ai suoi colleghi, dovrà affrontare un'altra sparizione che non lascerà nessuno indifferente e provocherà una crisi all'interno della squadra. I primi 8 episodi sono già disponibili in esclusiva solo su Mediaset Infinity.

RASSEGNA CINEMA: IN VACANZA

Ogni mese su Mediaset Infinity entra a catalogo gratis una nuova rassegna dedicata ai film più amati, per soddisfare tutti i gusti cinematografici. La rassegna In Vacanza arriverà il 4 agosto con i grandi film cult e le migliori commedie italiane e non: dal viaggio on the road di Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre uomini e una gamba al coast to coast di Vacanze in America. Tra i titoli disponibili, da vedere e rivedere dove e quando si vuole, anche Ferie d'Agosto, Abbronzatissimi, Immaturi - Il Viaggio, Rimini Rimini e molti altri ancora.

MAGNUM P.I. - STAGIONE 4

Magnum P.I.: una foto di Jay Hernandez

Thomas Magnum, ex Navy SEAL che lavora come investigatore privato alle Hawaii, torna su Mediaset Infinity con nuove indagini in prima visione assoluta. Da lunedì a venerdì saranno disponibili, ogni giorno, due nuovi episodi. Per non arrivare impreparati, è possibile vedere o rivedere la terza stagione completa, disponibile gratis su Mediaset Infinity fino al 20/08.

EAST NEW YORK - STAGIONE 1

Regina Haywood è il nuovo capo del 74° distretto di East New York, un quartiere difficile al confine con Brooklyn. Legata personalmente alla zona, Regina farà di tutto per proteggere la comunità con l'aiuto dei suoi agenti. Prima, però, dovrà riuscire a convincerli delle proprie idee.

LE SERIE CULT DI MEDIASET INFINITY

Ogni mese su Mediaset Infinity si potranno rivedere le serie più cult del piccolo schermo. Ad agosto torneranno le avventure di Brenda Leigh Johnson, si potrà prendere parte alle diagnosi del Dr. House, seguire le indagini della squadra omicidi di Horatio Caine e ridere in compagnia di Will & Grace. Ogni giorno nuovi episodi delle serie più amate saranno disponibili gratis su Mediaset Infinity.

GLI APPUNTAMENTI CALCISTICI DI MEDIASET INFINITY

Il grande calcio riparte su Mediaset Infinity. L'8 agosto apre la stagione calcistica la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi con la sfida tra Monza e Milan. A seguire, dall'11 al 14 agosto, inizia la Coppa Italia 2023/2024 con i 32esimi di finale. Il 20 agosto, con la ripartenza del campionato di Serie A 2023/2024, tornano gratis gli highlights di tutte le partite. Infine, dal 22 agosto, riparte il grande calcio europeo con le sfide valevoli per i Playoff della UEFA Champions League 2023/2024.