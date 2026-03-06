Un bel giorno: intervista a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Tra segreti e solida alchimia

Una storia d'amore sul nascere, un bagaglio ingombrante, una bugia per nasconderlo. Questo il punto di partenza di Un bel giorno, la nuova commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi che ha come coprotagonista Virginia Raffaele. Interpretano due single: Tommaso e Lara, che si conoscono, si piacciono, ma scelgono di nascondere il "peso" del loro passato per non rischiare di spaventare l'altro.

Fabio De Luigi è Tommaso

Una commedia che funziona e poggia sulle basi sicure della chimica rodata tra Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, ma anche sulla leggerezza con cui la storia è costruita e su un gruppo di giovani interpreti che assicurano spontaneità e freschezza. Tutti punti che abbiamo potuto affrontare insieme ai due protagonisti nella nostra intervista. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Mentire al primo appuntamento: il peso del passato

Se Tommaso nasconde, infatti, le sue quattro figlie a Lara, la donna non è da meno evitando di menzionare qualcosa di altrettanto ingombrante. Ma perché si tende a omettere qualcosa di così bello e importante come la presenza di figlie nella propria vita? "C'è una scena all'inizio, e non rivelo nulla citandola perché è nel trailer, in cui ci troviamo in uno di questi gruppi di ascolto per vedovi e alla frase 'ho quattro figlie femmine' scappano tutti" ha spiegato Fabio De Luigi, sottolineando che "è una forzatura da commedia, ma il tema è quello: vivere un passato che ti rimane, perché i figli restano, come un peso e come una cosa da nascondere e avere paura che per l'altro possa essere un impedimento."

È anche la paura di perdersi tra due persone che si conoscono e piacciono. Ed è d'accordo Virginia Raffaele, perché i figli sono una cosa bellissima, ma non si può ignorare che siano un carico importante. "Una persona con una famiglia così è, insomma, un impegno."

Recitare con i giovani: la ricerca della verità sul set

Questo bagaglio si concretizza su schermo in un gruppo di giovani interpreti che hanno reso il set "piacevolmente movimentato" e assicurano freschezza e spontaneità, tutti all'esordio per volontà di Fabio De Luigi: "è un po' una scelta che ho voluto fare io, quella di prendere persone che non avessero mai toccato un set in vita loro perché magari l'inesperienza o anche l'entusiasmo di essere su un set ti aiuta a renderli un pochino più naturali nel recitare. Perché altrimenti a volte arrivano un po' troppo impostati. O magari che hanno già un personaggio, portano le battute in un modo pulito, un po' scolastico, che a me personalmente piace meno."

Le quattro figlie di Tommaso in Un bel giorno

Ed è stato difficile trovarli? "Abbiamo fatto una selezione abbastanza importante, ma poi li abbiamo messi insieme facendoli vivere fuori dal set, li abbiamo fatti incontrare, stare insieme per trovare anche l'alchimia e restituire un po' di verità." Una verità trovata anche nell'alchimia tra loro, definita anche in collaborazioni precedenti. Può essere un rischio appoggiarsi troppo a essa? "ci appoggiamo anche al nostro rapporto, però non usciamo dai personaggi" ha spiegato Virginia Raffaele, "nel senso che non escono Fabio e Virginia, ma Tommaso e Lara con la stessa confidenza e ritmica di Fabio e Virginia." Una chimica che De Luigi sintetizza alla perfezione: "Mettiamo la confidenza al servizio della storia."

Cosa rende una giornata "Un bel giorno"? La filosofia di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Virginia Raffaele è Lara

Ci ricolleghiamo in chiusura a qualcosa che è nel film e ci ha colpito, quel dire con soddisfazione "oggi è stato un bel giorno." Cosa lo fa dire a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele? "ogni sera penso: siamo bene? Io sto bene? La mia famiglia sta bene? Ok, c'ho un tetto, ho mangiato... va tutto bene. Questo è un bel giorno. Perché mi trovo sempre di più, forse sarà l'anzianità che piano piano arriva, ad apprezzare le cose piccole. Ma piccole." Un approccio positivo che va in contrasto con la scaramanzia che dimostra invece il collega: "Io do il voto a fine giornata, in genere. Aspetto di vedere com'è andata... parto prevenuto e poi se non è successo niente di grave abbasso la guardia e mi dico: è stato un bel giorno."