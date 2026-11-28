Abbiamo intervistato David Harbour, che torna nel ruolo di Santa Clause in Un'altra notte violenta e silenziosa, sequel dell'action diretto da Tommy Wirkola. E dice: "I buoni? Sono la maggioranza, ma oggi si parla solo dei cattivi". Al cinema dal 2 dicembre.

Tatuaggi, canotta insanguinata e sguardo da duro. Il Babbo Natale di David Harbour continua a picchiare forte. Così forte che l'attore, intervistato via Zoom, scherza e dice a Movieplayer: "durante le festività sono così tanto stressato che me ne andrei anch'io in giro con un martello!". Harbour, archiviata la lunga e fortunata parentesi di Stranger Things, torna nel costume di Santa Clause per Un'altra notte violenta e silenziosa, sequel che arriva al cinema a quattro anni dal primo film, un action comedy che immaginava Babbo Natale come un'ex guerriero vichingo.

David Harbour è ancora Babbo Natale

Nel secondo capitolo diretto ancora da Tommy Wirkola il nostro Santa Clause è in crisi: deve riscoprire lo spirito delle Feste. Un periodo, lo sappiamo, emotivamente complicato. "Mi stressa tantissimo dover comprare regali per gli altri perché non sono bravo a trovare quello giusto", confida Harbour. "Conosco persone in grado di presentarsi con il pensiero perfetto e super premuroso, mentre io proprio non ci so fare. Che dire, faccio del mio meglio e cerco di non rimproverarmi troppo se non ci riesco.".

Un'altra notte violenta e silenziosa: intervista a David Harbour

Anche in Un'altra notte violenta e silenziosa l'immaginazione svolge un ruolo fondamentale. Un elemento salvifico, soprattutto oggi. Per l'attore, "non dovremmo essere così ingenui da credere che esista un uomo vestito di rosso che scende dal camino e si intrufola nelle nostre case per portarci dei regali, anche se è un'idea incantevole", e prosegue, "penso però che lo spirito di Babbo Natale sia qualcosa di cui il mondo ha decisamente bisogno: avere benevolenza verso gli altri e donare per pura gentilezza d'animo e generosità. È un valore meraviglioso in cui dovremmo continuare a credere".

Santa Clause, con i tempi che corrono, farebbe fatica a non caricare sulla slitta più carbone che regali. "Sono fermamente convinto che al mondo ci siano molte più persone buone e oneste rispetto a quelle cattive", prosegue l'attore, "anche se sui giornali finiscono spesso solo quelle negative".

I troppi caffé sul set

Se nel film Babbo Natale è sotto pressione, David Harbour gestisce lo stress sul set bevendo (troppo) caffè. "Sul set tendo semplicemente a prendermi una pausa. Prima fumavo, ora ho smesso: al posto delle sigarette mi concedo un caffè americano. Mi prendo il mio momento, vado a bere un po' di caffeina ed è così che gestisco la cosa. Il che probabilmente non è una buona idea quando si è sotto stress, ma lo faccio lo stesso".

Il profumo del Natale secondo David Harbour

Altro spunto che arriva dal Natale, l'ossessione per i beni materiali. Probabilmente "abbiamo davvero troppa roba. Fa ridere dirlo dopo aver parlato di comprare regali, ma i doni migliori che ricordo sono un bellissimo biglietto scritto con cura o qualcosa fatto a mano, come un braccialetto. Sono sempre i gesti più toccanti e significativi. Forse dovremmo davvero tornare alle cose semplici".

Una scena di Un'altra notte violenta e silenziosa

A proposito si semplicità, Harbour ci racconta quali sono i profumi che gli ricordano il Natale. "C'è ovviamente l'odore intenso del pino (abete ndr.), che mi ricorda subito l'inverno. Ma ce n'è anche un altro davvero particolare: quello di eggnog (una specie di zabaione). Ha un sapore che ricorda l'uovo, con un tocco di cannella e noce moscata. Adoro quel profumo. Lo avete in Italia, vero?"