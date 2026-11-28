Lo sguardo assorto, i capelli spettinati, le parole impacciate e tenere, da proteggere e coccolare, rispondendo che, alla fine, andrà tutto bene. Del resto, ogni tanto, bisogna guardarsi indietro per acchiappare quello strano gusto del futuro. Qualunque esso sia. Sì, il nostro è un inizio un filo pindarico ma forse necessario per dire quanto il cinema italiano abbia bisogno di raccontare le persone normali, come noi. Normali come Marta, interpretata da una splendida Anna Bellato. È lei la protagonista di Tutto l'universo, diretto dall'esordiente Matteo Damiani e co-scritto con Lorenzo Bagnatori. Un film di grazia e di sostanza, di semplicità e di maturità, a metà tra l'illusione e la speranza.

Tutto l'universo, una vita da recuperare

Così, risuonando in un titolo che è, di per sé, carico di potenza, ma calcando un sentiero leggero e per questo reale e terreno, Tutto l'universo racconta appunto della 45enne Marta, che ha trascorso la vita ad accudire sua madre (Dora Romano). Niente amici né famiglia. La negazione totale di ciò che la società vorrebbe imporre. Però, come dire, la vita è una e il tempo sfugge. Marta ha paura di restare sola, in un habitat circoscritto e confinato.

Anna Bellato in Tutto l'universo

Le chiacchiere a vuoto, la minestra della sera, la processione la domenica. Un'esistenza piccola, ma nient'affatto miserabile. Marta lavora in un asilo, e per contrappasso potrebbe non avere più la possibilità di fare un figlio. Bisogna recuperare, darsi da fare, trovare slancio e applicazione. Per caso, la donna incontra il gentile Amir (Majd Mastoura), che lavora in una macelleria musulmana. Grazie a lui immagina di dare finalmente concretezza a un utopico e imprevedibile futuro.

Una protagonista a regola d'arte

I sogni, gli incubi, le ossessioni, le meravigliose incongruenze che rendono fragili, e quindi veri, fallibili, sperduti. Passo dopo passo, silenzio dopo silenzio. Nella sua andatura insicura, abbottonata in una giacca troppo larga, Marta è l'archetipo di tutti coloro che provano a costruire la propria realtà, inseguiti da una pressione sociale che morde e abbaglia. Emotiva e inquieta, rammaricata eppure caparbia. Sentimentalmente in ritardo, bloccata in un limbo da cui pare impossibile uscire. Rimpianti e occasioni perse, ricordi lontani e miraggi. Quello che non è stato, quello che non sarà. Eppure, Marta, nella sua estrema reazione, è la conseguenza di un mondo sballato, che semplifica e dimentica.

Dora Romano e Anna Bellato

Ecco, Tutto l'universo, nella sua anima da cinema indipendente, ci ricorda il valore delle emozioni e di quanto ognuna di esse, anche la più scomoda, abbia una sua identità e una sua dignità. In fondo viviamo nell'epoca dell'iper-connessione e delle parole a caso, eppure non siamo mai stati così irraggiungibili, così confusi. Marta, personaggio scritto a regola d'arte, che non lascia indifferenti né distaccati, tra le foglie ormai gialle e il cielo grigio, ricuce il tempo e tenta di ingannarlo, mentre il regista osserva la scena da lontano, a discreta distanza, con rispetto e tenerezza (come nella sequenza della festa di compleanno del piccolo Alessio, l'unico che possa definire amico).

Un film da abbracciare

Sì, lo ripetiamo, un film da abbracciare e da accarezzare. La prova provata che la sensibilità non ha generi, e che due uomini, se sinceri, empatici e consapevoli, possono raccontare una donna sull'orlo della menopausa, che prova disperatamente a dare un senso al suo viaggio, immaginando se stessa lontano da una cucina ormai vuota. E mentre il sole si scalda, la musica di Emanuele De Raymondi si distende e la macchina da presa s'allontana, ecco che torna il fiato lungo. Per un attimo appena l'orologio smette di ticchettare, e tutto l'universo mostra finalmente la sua dimensione svelando le sue infinite ma impossibili moltitudini.