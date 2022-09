The Crown 5: svelata la data di uscita degli episodi con al centro Carlo e Diana

The Crown 5 ha ora una data di uscita: il 9 novembre, come rivelato con un breve teaser condiviso durante TUDUM.

Il filmato, che potete vedere intorno al minuto 20 dell'evento in streaming, mostra gli interpreti di Carlo e Diana, coppia al centro dei nuovi episodi.

Come nel caso delle stagioni precedenti della serie Netflix, la quinta stagione di The Crown presenterà un cast completamente nuovo guidato da Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, Lesley Manville in quelli della principessa Margaret, Jonathan Pryce come il principe Filippo, e Jonny Lee Miller nel ruolo di John Major.

Elizabeth Debicki e Dominic West saranno invece gli interpreti della principessa Diana e del principe Carlo.

Gli attori faranno poi ritorno nella sesta e ultima stagione del pluripremiato dramma, le cui riprese sono attualmente in corso.

Ecco il suggestivo poster dei nuovi episodi: