The Watcher: il trailer della nuova serie di Ryan Murphy

L'appuntamento per i fan delle serie tratte da terrificanti storie vere è per il 13 ottobre, data di uscita della serie The Watcher, prodotta da Ryan Murphy, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si scopre quello che accade quando una coppia si trasferisce in una nuova casa, dovendo però fare i conti con un'inquietante presenza che li tormenta.

La serie The Watcher si ispira infatti a una storia vera e racconterà quello che accade a una coppia che viene minacciata dalle lettere di un terrificante stalker che firma le sue lettere come L'Osservatore.

Quando la famiglia Brannock si trasferisce in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L'Osservatore" sono solo l'inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla.

I nuovi proprietari, che nello show saranno interpretati da Naomi Watts e Bobby Cannavale, hanno iniziato quindi a ricevere delle lettere scritte da The Watcher/L'osservatore in cui c'era scritto: "Perché siete qui? Lo scoprirò. Mio nonno controllava la casa negli anni Venti e mio padre lo ha fatto negli anni Sessanta. Ora è il mio turno".

La polizia non è riuscita a identificare lo stalker e i coniugi hanno dovuto affrontare molti problemi, scivolando anche nella paranoia e nel timore di relazionarsi con i propri vicini, oltre a non riuscire a rivendere la proprietà a causa della sua "fama".

Netflix ha ottenuto i diritti per sfruttare l'articolo del magazine e la storia personale della famiglia che, in passato, non aveva invece autorizzato la produzione di un film tv che è stato tramesso da Lifetime.