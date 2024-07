Viggo Mortensen contro Amazon: "Vergognoso come hanno trattato Ron Howard"

Viggo Mortensen, nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha criticato Amazon per la decisione dell'azienda di rinunciare a far uscire nelle sale cinematografiche il film di Ron Howard del 2022, Tredici vite, e distribuirlo solamente in streaming.

Mortensen, che ha recitato nell'apprezzato thriller tratto da una storia vera al fianco di Colin Farrell e Joel Edgerton, ha detto che il film era un "davvero buono" a cui la MGM intendeva farlo uscire nelle sale dopo "aver svolto le proiezioni di prova e aver ottenuto i punteggi più alti nella storia di quello studio".

"Avevano intenzione di distribuirlo in tutto il mondo in molte migliaia di sale", ha raccontato Mortensen. "Poi Amazon ha comprato la MGM. Inizialmente ha promesso di rispettare l'accordo che la MGM aveva fatto con Ron Howard, ma poi si è rimangiata tutto. In pratica si è visto il film per una settimana a Chicago, New York, Los Angeles e Londra, e poi basta. Poi è andato in streaming, cosa che secondo me è stata molto triste. È un film davvero ben girato".

Tredici vite: una foto del film

Tredici vite è stato proiettato solo in alcune sale selezionate il 29 luglio 2022 e lanciato su Prime Video il 5 agosto successivo. Il film ha ottenuto recensioni positive e molti critici lo hanno paragonato al precedente survival thriller di Howard Apollo 13. Nella stessa intervista, Mortensen si era anche lamentato dei franchise di Hollywood.

Tredici Vite: Colin Farrell ha sofferto di attacchi d'ansia durante le riprese subacquee del film

"Hanno tutte le loro scuse per spiegare perché lo hanno fatto, ma si è trattato semplicemente di avidità", ha aggiunto Mortensen a proposito di Amazon. "Di quanti soldi hai bisogno? Penso che Amazon avrebbe potuto certamente rispettare l'accordo, come aveva detto di voler fare, e distribuirlo ampiamente nelle sale. E in seguito avrebbero potuto guadagnare anche con lo streaming. Ma hanno pensato che sarebbe stato più conveniente, cioè che avrebbero guadagnato di più, se non avessero dovuto spendere soldi per promuoverlo, distribuirlo nelle sale e dividere i soldi con le sale, francamente. Ecco a cosa tutto si riduce per me. All'avidità".

Mortensen ha poi difeso la condotta di Howard, che ha accettato la decisione di Amazon senza fare polemiche, perché trattasi di un uomo per bene. "Per un uomo con una carriera storica come Ron Howard, che ha fatto guadagnare così tanti soldi agli studios, che è stato così meritatamente riconosciuto come regista - fare questo a uno come lui penso sia spaventoso", ha aggiunto l'attore. "È un tipo molto gentile, quindi non si è lamentato, ma sono felice di farlo per lui. Non sto parlando per lui, parlo solo per me stesso. Penso sia stato vergognoso quello che hanno fatto".