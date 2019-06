Toy Story 4: Woody, Buzz e gli altri giocattoli sul red carpet della premiere italiana

Toy Story 4: una scena del film animato

A nove anni di distanza da Toy Story 3 - La grande fuga, capolavoro di animazione che sembrava aver chiuso nel miglior modo possibile la trilogia dedicata ai giocattoli di Andy, arriva nelle sale italiane il 26 giugno Toy Story 4, diretto da Josh Cooley, che ci fa fare (letteralmente) uno nuovo esaltante giro di giostra nel mondo dei giocattoli guidati dal cowboy Woody e dall'astronauta Buzz Lightyear, che abbiamo incontrato sul red carpet di Toy Story 4 a Roma!

In Toy Story 4 ritroviamo Woody, Buzz, Jessie, Rex e gli altri sempre nella camera di Bonnie, la bambina che li ha ereditati da Andy, ormai cresciuto e andato al college. L'arrivo di un nuovo giocattolo, Forky, creato dalla bambina a partire da una posata di plastica, dà il via a una nuova avventura, a metà tra viaggio on the road e film horror. Tra una sorpresa e l'altra c'è anche il tempo di conoscere qualche faccia nuova, come il motociclista canadese Duke Caboom (doppiato in originale da Keanu Reeves, mentre nella versione italiana ha la voce di Corrado Guzzanti), e di ritrovare vecchie e amate conoscenze.

Toy Story 4: Woody e Forky

In occasione dell'anteprima italiana del film - a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Toy Story 4 - Disney Pixar ha fatto le cose in grande: negli Studios di via Tiburtina di Roma è stato ricreato il mondo di Woody e soci, con tanto di scatole giganti grazie a cui cimentarsi nei panni dei giocattoli protagonisti. Sul tappeto rosso, oltre al cantante Riccardo Cocciante, che torna a interpretare la canzone Hai un amico in me, questa volta cantata anche da Benji & Fede, erano presenti ospiti appassionati della saga, come la conduttrice televisiva Caterina Balivo, fan di Woody, e l'attore Stefano Fresi.

Abbiamo incontrato inoltre Angelo Maggi, voce italiana ufficiale di attori come Robert Downey Jr. e Bruce Willis, che raccoglie il testimone dell'amico Fabrizio Frizzi come doppiatore del cowboy giocattolo: "Per me è un momento dolcemaro: spero di non aver fatto danni. Fabrizio era mia amico, abbiamo giocato insieme a calcetto per anni: dedico il mio lavoro a lui, che ha reso il personaggio simpatico e buono".

Toy Story 4 e Fabrizio Frizzi: perché ci mancherà la sua voce

Il nostro resoconto video del red carpet di Toy Story 4