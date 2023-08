The Wonderful Story of Henry Sugar: tutto ciò che sappiamo sull'adattamento Netflix di Wes Anderson

Ecco tutto quello che sappiamo su The Wonderful Story of Henry Sugar, il nuovo film targato Netflix di Wes Anderson che durerà soltanto 37 minuti!

I fan di Wes Anderson sono entusiasti del fatto che, nel giro di pochi mesi, potranno godersi ben due titoli dell'amato regista: per quanto concerne il suo primo progetto targato Netflix, si prevede che The Wonderful Story of Henry Sugar venga reso disponibile sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2023, mentre Asteroid City, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, arriverà a settembre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Wes Anderson sul set di Le avventure acquatiche di Steve Zissou

The Wonderful Story of Henry Sugar, il suo nuovo lavoro che ha come protagonista l'amatissimo Benedict Cumberbatch, durerà soltanto 37 minuti: la pellicola si ispira all'omonima raccolta di racconti di Roald Dahl del 1977, conosciuta in Italia con il nome di Un gioco da ragazzi e altre storie. Anderson si era già ispirato ad un libro dello scrittore per realizzare il suo adattamento di Fantastic Mr. Fox.

Benedict Cumberbatch guida il cast stellare del film

Il potere del cane: un'immagine di Benedict Cumberbatch

Anderson è noto per riunire grandi ensemble di attori per i suoi migliori film, con alcuni titoli che vedono la partecipazione di una ventina di star che interpretano ogni genere di personaggio. Tuttavia, The Wonderful Story of Henry Sugar presenterà un gruppo di attori altrettanto talentuoso, ma molto più piccolo del solito. A gennaio 2022, Deadline ha annunciato che Cumberbatch sarebbe stato il protagonista del film nel ruolo di Henry Sugar, con Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley in ruoli non specificati. Solo pochi giorni dopo, la stessa fonte ha rivelato che anche Rupert Friend e Richard Ayoade si erano uniti al cast.

The Wonderful Story of Henry Sugar sarà diviso in più capitoli incentrati su alcuni dei personaggi più oscuri di Roald Dahl

The French Dispatch: una foto del cast

Proprio come The French Dispatch, caratterizzato dalle sue varie sezioni e scene finali, anche The Wonderful Story of Henry Sugar sarà diviso in più capitoli basati sulle storie tratte dal libro omonimo di Roald Dahl. Parlando con Variety nel maggio 2023, Rupert Friend ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo film: "Potrebbe cambiare in fase di montaggio, ma quando l'abbiamo realizzato c'erano quattro storie tratte da una raccolta di racconti brevi di Roald Dahl, quelle un po' più oscure e contorte che ha scritto per gli adulti. Wes ne ha scelte quattro e ha messo insieme un gruppo di attori: me, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch, Dev Patel e Richard Ayoade. Ognuno di noi recita in due storie. Credo che Ralph possa comparire in tutte."

Asteroid City, Wes Anderson: "Il mio metodo di lavoro più vicino ai film degli anni '30 che a quelli moderni"

A proposito della raccolta di racconti di Roald Dahl

Pubblicata originariamente nel 1977, The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More è una raccolta di sette racconti brevi scritti in diversi momenti della vita dello scrittore. Le storie spaziano dalla finzione all'autobiografia e vedono l'acclamato autore di libri per bambini raccontare storie rivolte a un pubblico più maturo, a differenza di alcuni suoi classici come Charlie e la fabbrica di cioccolato.

Wes Anderson con il modellino del protagonista di Fantastic Mr. Fox

Durante un'intervista pubblicata da Indiewire, Anderson ha rivelato che la vedova di Dahl, Lindsay Dahl, aveva messo da parte il racconto affinché fosse lui ad adattarlo, consapevole del grande amore che il regista nutre nei confronti dei libri del defunto marito:

"Devo dire che è stata una cosa un po' strana. Conoscevo Roald Dahl da prima che girassimo Fantastic Mr. Fox. Ho incontrato Lindsay Dahl, la sua vedova, quando stavamo girando I Tenenbaum, circa 20 anni fa. Per anni ho desiderato adattare Henry Sugar. Hanno tenuto da parte questa storia perché ero loro amico. Lindsay ha passato tutto a Luke, il nipote di Dahl. Aspettavano me, ma non riuscivo a capire che approccio adottare. Sapevo che quello che mi piaceva della storia era la sua scrittura, le parole che Dahl usava. Non riuscivo a trovare la risposta, poi improvvisamente è successo. Non è un lungometraggio, sono tipo 37 minuti. Ma quando ero finalmente pronto per farlo, la famiglia Dahl non deteneva più i diritti, li aveva venduti a Netflix."

The Wonderful Story of Henry Sugar durerà 37 minuti

Festival di Roma 2013 - Wes Anderson presenta Castello Cavalcanti

Proprio così, soltanto 37 minuti: coloro che si aspettano di vedere un lungometraggio potrebbero rimanere delusi dal nuovo progetto di Anderson, in quanto il film avrà un minutaggio estremamente ridotto. Durante la stessa intervista di_ Indiewire_ il cineasta ha parlato del momento in cui ha capito come realizzare il film e delle conseguenze di una così breve durata:

"È un film di 37 minuti e Netflix era il posto perfetto per farlo perché non è realmente un film. Sai, si facevano queste cose alla BBC chiamate Play for Today dirette da persone come Steven Frears, John Schlesinger e Alan Clarke. Erano programmi di un'ora o anche meno. Avevo immaginato qualcosa di simile. Dopotutto non distribuiresti mai un cortometraggio del genere nelle sale. Dovrebbero tagliare il prezzo del biglietto o programmare due film... ho avuto una bella esperienza con Netflix, ma sono molto felice che Asteroid City esca al cinema."

Asteroid City, la recensione: Wes Anderson cita se stesso, ma con stanchezza

The Wonderful Story of Henry Sugar è stato girato in 16 mm

Berlino 2018: uno scatto di Wes Anderson al photocall de L'isola dei cani

Wes Anderson e gli operatori del suo team creativo non si sono mai tirati indietro quando si è trattato di sperimentare con i formati, i colori e le tecniche cinematografiche utilizzate in ognuno dei suoi film, e sembra che sia così anche questa volta. Durante un'intervista pubblicata lo scorso mese da The Film Stage, il direttore della fotografia Robert Yeoman, che ha lavorato spesso con Anderson in passato, ha rivelato che il nuovo progetto targato Netflix è stato girato in 16 mm e che questo gli ha conferito "un aspetto molto distintivo".