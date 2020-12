The Wilds, Sarah Pidgeon: “Il clima dell’isola ci ha messe in grande difficoltà”

La nostra video intervista a Sarah Pidgeon, Mia Healey, Reign Edwards e Helena Howard, tra le interpreti di The Wilds, la serie Amazon Prime Video in catalogo dall'11 Dicembre 2020.

Una serie fatta di sopravvivenza e mistero, di isolamento e intrigo, ma anche una storia al femminile che ci porta su un'isola apparentemente deserta per seguire le vicende di un gruppo di ragazze naufragate. Si tratta di The Wilds, disponibile per intero su Amazon Prime Video dall'11 Dicembre, che abbiamo avuto modo di approfondire in delle video interviste con alcune delle sue protagoniste, Sarah Pidgeon, Mia Healey, Reign Edwards e Helena Howard, rispettivamente Leah, Shelby, Rachel e Nora nella serie, per ripercorrere l'esperienza vissuta e le caratteristiche dei rispettivi personaggi.

La video intervista a Sarah Pidgeon, Mia Healey, Reign Edwards e Helena Howard

Legarsi ai propri personaggi

"Io e Shelby siamo molto, molto diverse" ci dice Mia Healey quando chiediamo cosa l'ha attirata del suo personaggio in The Wilds, "ma siamo entrambe molto ottimiste ed è qualcosa con cui ho potuto relazionarmi. Cerchiamo sempre l'aspetto positivo in ogni situazione." Ma è proprio questa diversità che ha reso il personaggio divertente da interpretare, a dispetto delle difficoltà. Una similitudine tra Sarah Pidgeon e la sua Leah è invece "che il mio cervello corre più veloce di quanto vorrei ed è qualcosa che succede anche a lei" ma quello che più l'ha colpita del personaggio è come riesca a tirar fuori "la sua voce interiore" nel corso della stagione ed agire coerentemente con essa.

L'evoluzione del personaggio è anche l'aspetto che ha colpito Reign Edwards della sua Rachel, la cui complessità viene indagata col procedere degli episodi. "Scopriamo perché è fatta così" ci dice soddisfatta del lavoro fatto e del rapporto messo in piedi come la sorella Nora interpretata da Helena Howard. Proprio quest'ultima spiega di aver "amato le sfumature" del suo personaggio, "il suo essere un po' taciturna e tranquilla". Da Nora ha imparato "che è giusto occuparsi degli altri, ma anche di se stessi."

Le difficoltà dell'isola

Sarah Pidgeon non ha dubbi quando chiediamo quale sia stata la principale difficoltà del lavoro su The Wilds: "il tempo!" Un tempo atmosferico inclemente che le ha messe alla prova, ma probabilmente ha anche "aiutato in termini di immedesimazione con queste sopravvissute e dar vita a questi personaggi in modo credibile." Una spiaggia magnifica su cui hanno passato quasi sessanta giorni, che a momenti diventava da incubo. Una situazione estrema che Mia Healey ha trovato a tratti esilarante: "era assurdo, eravamo lì a congelarci" ci dice ricordando i momenti più difficili.