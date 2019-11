The Walking Dead - Stagione 9 in DVD, recensione: ma che bella scorpacciata di extra!

The Walking Dead: una scena con Norman Reedus nell'episodio Scars

Proprio mentre in tv su Sky stanno andando in onda gli episodi della stagione 10, ecco arrivare in homevideo la stagione 9 di The Walking Dead, una delle serie tv più seguite di tutti i tempi e nominata a numerosi Emmy e Golden Globe. Una stagione chiave visto che vi compare per l'ultima volta Andrew Lincoln, lo storico protagonista inteprete di Rick Grimes, mentre entra nel cast Samantha Morton.

Dopo la guetta totale tra Rick Grimes e il suo gruppo di sopravvissuti e i Salvatori e il loro malvagio capo, Negan, in questa stagione i protagonisti sono impegnati a ricostruire la civiltà sotto la guida di Rick, ma la comunità deve affrontare tensioni interne e imprevisti, mentre si avvicina un immane pericolo. Come vedremo nella recensione di The Walking Dead - Stagione 9 in DVD, il prodotto targato Fox che abbiamo potuto visionare (e che potete acquistare qui) si caratterizza per un ottimo reparto dei contenuti speciali, oltre a un discreto reparto tecnico.

The Walking Dead 9: il meglio e il peggio dell'ultima stagione

The Walking Dead 9: Andrew Lincoln in una foto dell'episodio The Bridge

Una scorpacciata di extra: oltre due ore di contributi

Nell'edizione DVD oggetto della recensione, un'elegante confezione slipcase targata 20th Century Fox Home Entertainment, troviamo cinque dischi: su tutti ci sono tre episodi e qualche extra, a parte il disco 4 che ha ben quattro episodi. Partiamo proprio dai contenuti speciali, che rappresentano il pezzo forte dell'edizione e sono sempre piuttosto attesi dai fans della serie. Attesa ben ripagata visto che siamo di fronte a oltre due ore di materiale, sempre piuttosto interessante.

Innanzitutto su ciascun disco, per ogni episodio troviamo un Inside The Walking Dead, che riassume un po' la trama e ne approfondisce qualche tema, e un Making of, più dedicato alle riprese e alla realizzazione tecnica di alcune scene. Si tratta di brevi featurette che vanno dai 2 ai 5 minuti ciascuno e visto che gli espisodi sono 16, siamo a un totale di circa un'ora e mezzo di contributi. Troviamo poi sette scene eliminate dagli episodi 3, 8 e 14 per una durata totale di 10 minuti.

The Walking Dead: Christian Serratos in una scena

Quindi le tre vere e proprie featurette di approfondimento. Sul disco 2 ecco Cambio di stagione (8 minuti), che dà uno sguardo alla natura dei nuovi episodi, al legame con le precedenti stagioni, alle riprese fra neve e ghiaccio. Sul disco 3 troviamo invece I sussurratori: dietro la maschera (11'), che approfondisce nel dettaglio gli antagonisti della stagione, le loro origini nei fumetti e la loro rappresentazione. L'altro contributo lo troviamo nel disco 5, In Memoriam (10'), ed è un omaggio e una passerella per i personaggi morti nella stagione nove e i ruoli svolti nella serie.

Video discreto, ma emergono i limiti del formato DVD

The Walking Dead 9: Judith (Cailey Fleming) stringe in mano la pistola

Sul fronte video, i DVD offrono una qualità omogenea lungo tutti gli episodi della stagione. È innegabile che i limiti del formato DVD emergono su una serie piuttosto complessa visivamente, piuttosto granulosa e cupa: le panoramiche e in genere i fondali sono un po' pastosi e poco definiti, e qua e là affiorano anche fenomeni di aliasing, comunque contenuti. Decisamente meglio va con gli elementi in primo piano, che pur nell'ambito di una certa morbidezza regalano un dettaglio un po' più incisivo sia sugli umani che sugli zombi, anche se la distanza dall'alta definizione è evidente. Nel complesso, a fronte di una grana a tratti evidente, il quadro resta comunque compatto. Croma un po' sobrio, ma qui conta anche il look della serie, che trasmette un senso di desolazione e privilegia soprattutto i grigi.

The Walking Dead 9, intervista a Greg Nicotero: "Gli zombie devono rimanere minacciosi"

The Walking Dead: un moento dell'episodio La Tempesta

Audio coinvolgente grazie alle tracce multicanale

The Walking Dead: Norman Reedues nell'episodio Scars

Convince certamente di più il reparto audio, grazie alle tracce Dolby digital 5.1 sia per l'italiano che per l'inglese. I vari effetti ambientali, fondamentali per definire le atmosfere della serie e per posizionare gli zombi, vengono gestiti con buona precisione coinvolgendo tutti i diffusori. L'asse posteriore infatti ha una discreta attività, anche nella colonna sonora, contribuendo a un coinvolgimento che, se non proprio esaltante, risulta certamente di buona qualità. C'è anche una buona estensione nei bassi, mentre i dialoghi suonano sempre chiari, precisi e con un buon timbro, anche se ovviamente sotto questo l'aspetto la traccia originale è preferibile per la naturalezza che contente di godere in pieno dell'interpretazione.