The Others in blu-ray, la recensione: ecco perché nell'edizione Midnight Factory è ancora più inquietante

La recensione del blu-ray di The Others: a quasi vent'anni di distanza dalla sua uscita, il film di Amenábar è finalmente disponibile in blu-ray con una bella edizione Midnight Factory.

The Others: Nicole Kidman e Alakina Mann in un momento del film

Sono passati quasi vent'anni dall'uscita di The Others, che oltre a essere un affascinante horror d'atmosfera, tutto giocato sulla tensione, resta uno di quei film dal finale più sconvolgente e spiazzante, con un colpo di scena memorabile capace di ribaltare tutta la prospettiva della vicenda. Come vedremo nella recensione di The Others in blu-ray, tutte sensazioni ulteriormente esaltate dalla recente uscita homevideo in alta definizione dell'opera di Alejandro Amenábar, finalmente disponibile in Italia grazie a Koch Media e alla sua collana Midnight Factory.

Il package: un'elegante slipcase con un booklet all'interno

E partiamo proprio dal package___. Come sempre nel caso della collana Midnight Factory, siamo di fronte a un'edizione ben curata, con la consueta elegante _slipcase a contenere un bel booklet di 12 pagine e il disco blu-ray. Che come vedremo, si rivelerà eccellente per apprezzare in modo adeguato le atmosfere del film con protagonista Nicole Kidman, il cui personaggio vive in una grande casa vittoriana e buia insieme ai due figli che hanno un'allergia alla luce. Un'ambientazione claustrofobica, con stanze spesso scure e una nebbia ad avvolgere la casa, oltre alla presenza di tre inquietanti personaggi della servitù.

The Others: Nicole Kidman in una scena del film

Il video: un'esemplare gestione del buio, con un piccolo neo

The Others: una scena del film

Passando alla parte tecnica, per quanto riguarda il video il salto di qualità rispetto al DVD è evidente. Qui ci troviamo di fronte a un quadro compatto, che riesce a gestire in modo mirabile quelle che come abbiamo già sottolineato sono ambientazioni spesso molto scure, tra stanze avvolte nel buio o illuminate debolmente da qualche candela, ed esterni nebbiosi, nei quali la grana è fine e naturale e non sfocia mai in artefatti. Il nero. qui ovviamente fondamentale, è profondo e compatto, e riesce a preservare alcuni dettagli che emergono dal buio salvaguardando i giochi di luci e ombre. Dove l'illuminazione lo consente, si può apprezzare anche un buonissimo dettaglio, che pur in un contesto di morbidezza si rivela abbastanza incisivo. Unico rilivo il fatto che la pulizia del quadro non è perfetta e più di una volta bisogna fare i conti con qualche piccola spuntinatura.

The Others: Nicole Kidman in un teso momento del film

Audio di grande impatto tra tonfi poderosi e dinamica super

The Others: una scena del film

Di grande impatto anche l'audio, grazie alla traccia DTS HD 5.1 presente sia in italiano che in inglese. Per la maggior parte del film, l'audio è perfetto per creare una tensione serpeggiante, tra piccoli effetti sonori molto curati nella loro dislocazione spaziale e un'ambienza di dintorno discreta ma puntuale e molto precisa. Ma ci sono alcuni momenti chiave nei quali la traccia può davvero scatenarsi e lo fa in modo molto efficace.

Nicole Kidman in una scena dell'inquietante The Others

Ci riferiamo soprattutto ai passi misteriosi nella casa, soprattutto i rumori provenienti dal piano di sopra: in questi frangenti i tonfi sono poderosi e sfoderano dei bassi davvero notevoli contribuendo al terrore di quegli istanti. Inoltre va rilevata una dinamica davvero sorprendente ed elevata, capace di far cambiare marcia al sonoro in pochi attimi. La perfetta resa dei dialoghi e la buona resa della colonna sonora completano il tutto. E nella traccia originale, c'è ancora qualche sfumatura in più.

Gli extra: oltre al booklet quasi 30 minuti di contributi datati

The Others: Nicole Kidman in una suggestiva immagine del film

Unico reparto sottotono quello degli extra, perché a parte l'ottimo booklet di 12 pagine presente nella confezione, si tratta tutto di materiale d'epoca e non c'è nulla di nuovo. Troviamo le interviste a Nicole Kidman, ai bambini protagonisti, a Fionnula Flanagan e al regista, per un totale di circa 14 minuti. A seguire Alejandro Amenabar supervisiona la registrazione della colonna sonora (3') e quindi un backstage di 9 minuti con riprese dal set.