The New Toy, recensione: i soldi fanno davvero la felicità? Una (buona) commedia risponde alla domanda

Il protagonista di The New Toy, sommerso dai debiti, si ritrova a vestire l'imbarazzante ruolo di "giocattolo" personale per il figlio dell'uomo più ricco di Francia, con tutte le conseguenze del caso. Su Rai2, RaiPlay e Prime Video.

Sami, quarantenne di origini marocchine, vive nei quartieri popolari di Parigi ed è prossimo a diventare padre, con sua moglie Jihane incinta del loro primo figlio. L'uomo è pieno di debiti e pur di saldarli in tempo accetta un lavoro come guardiano notturno in un grande magazzino, di proprietà di Philippe Etienne, ovvero l'uomo più ricco di Francia: un individuo freddo e calcolatore, diventato ancor più insensibile da quando sua moglie è morta un anno prima.

Jamel Debbouze e Simon Faliu in una scena di The New Toy

Come scopriamo in The New Toy, da qual momento il magnate si è dedicato completamente al suo lavoro, ignorando i bisogni del figlioletto Alexandre, suo unico genito nonché erede dell'immensa fortuna di famiglia. Proprio una sera, durante uno dei turni di Sami, il ragazzino decide di fare un giro nel reparto ludico del negozio paterno e, in seguito a un bizzarro incidente che lo ha visto protagonista, di "acquistare" come giocattolo personale proprio il malcapitato vigilante. Che dietro un lauto pagamento da parte del facoltoso genitore si trova ad accettare, finendo per ritrovarsi alle prese con una delicata questione familiare nonché con la precarietà della sua nuova condizione di zimbello per soldi.

The New Toy: una storia già vista

Daniel Auteuil in una scena di The New Toy

A un regista come Francis Veber la scena comica d'Oltralpe deve parecchio, in quanto ha firmato spassosi cult del cinema francese del calibro de La capra (1981), Due fuggitivi e mezzo (1986) e, soprattutto, il memorabile La cena dei cretini (1998) - quest'ultimo poi anche oggetto di un assai discutibile remake hollywoodiano. E con The New Toy siamo di fronte a un altro rifacimento, questa volta autoctono, del suo film d'esordio Professione... giocattolo (1976), una storia che si adatta facilmente a nuove versioni per via della sua istintiva semplicità.

In un contesto sociale dominato dalle divisioni di classe, con i quartieri popolari e l'animo delle banlieue a far da contraltare a quel mondo di miliardari che tutto possono, anche comprare e calpestare la dignità delle persone, ha luogo una storia all'insegna del facile sentimentalismo, con una retorica a prova di grande pubblico che arriva diretta e più genuina rispetto ad altre occasioni, anche per via della sua esplicita, amabile, ingenuità.

Una famiglia da ricompattare

Padre e figlio in crisi in The New Toy

Il tema dell'integrazione, dato dalle origini straniere del personaggio di Sami, è un aggiornamento rispetto al prototipo e permette di inserire altre sfumature nella gestione delle differenze culturali, innescando gag e battute che giocano anche con un immaginario pop consolidato, citante il mondo anime e l'universo nerd tramite uno sguardo ad altezza di bambino. La trama forza volutamente il distacco tra il piccolo e quel genitore ormai così distante, anche figurativamente come nella rappresentazione di quel lungo tavolo che separa oltre misura i due astanti, anime incomunicabili che riscopriranno il valore e l'importanza della famiglia in seguito al rocambolesco, inaspettato, arrivo di quest'imbranato terzo incomodo dal cuore d'oro e dal portafoglio sempre più pieno.

I volti della risata

The New Toy: una foto del film

La durata che lambisce le due ore è forse eccessiva per quello che vi era effettivamente da raccontare e almeno un paio di situazioni appaiono parzialmente superflue, atte ad aumentare - inutilmente - il corposo minutaggio. L'anima della pellicola gioca tutto o quasi sul legame sempre più stretto che si viene a creare tra Sami e Alexandre e la buona alchimia tra il giovanissimo Simon Faliu e Jamel Debbouze, faccia di gomma ormai simbolo dell'anima multietnica della scena francese, offre diversi momenti divertenti.

La performance di un attore magnifico come Daniel Auteuil può risultare apparentemente sottotono, ma in realtà il suo ruolo - freddo e imperturbabile, con una sola espressione per la maggior parte del film - non concedeva volutamente molto spazio di manovra. Il resto del cast si adatta invece a quell'approccio caricaturale e cartoonesco che permea l'operazione, viaggio paradossale nell'identità di una nazione, figlio moderno e meno pretenzioso di un Quasi amici (2011) spogliato da facili lacrime.