Da Susan Sarandon a tanto cinema italiano: ecco il listino 2023 di Europictures

Scopriamo insieme il listino 2023 di Europictures: da Margherita Vicario in Perfetta illusione di Pappi Corsicato, a Ilenia Pastorelli protagonista de Lo sposo indeciso fino al supercast di The Fabulous Four. Ecco che cosa troveremo al cinema nel listino 2023 di Europictures.

Dall'Italia con furore

Locandina di Perfetta illusione

Ad aprire le danze nel nuovo listino Europictures, in arrivo il 15 dicembre nelle nostre sale, è Perfetta illusione, il nuovo film di Pappi Corsicato con Margherita Vicario e Giuseppe Maggio. Al centro della trama troviamo Toni, che conduce con la moglie Paola una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L'incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista. Le strade dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite. A marzo 2023 arriva un'opera prima, ovvero Primadonna di Marta Savina, che sviluppa in un lungometraggio il successo ottenuto dal corto Viola, Franca, storia della prima donna italiana ad aver rifiutato il matrimonio riparatore.

Il film mostra una storia di emancipazione femminile che, seppur ambientata nel dopoguerra italiano, tratta un tema tragicamente attuale. La pellicola ha vinto come miglior film nella sezione panorama di Alice nella Città al Roma Film Fest 2022. Nel 2023 arriverà anche Lo sposo indeciso di Giorgio Amato: il professor Gianni Buridano (Gian Marco Tognazzi) è un filosofo di fama internazionale; Samanta (Ilenia Pastorelli) è la bellissima ragazza delle pulizie che lavora all'università dove Gianni insegna. Nonostante l'enorme differenza culturale Gianni e Samanta hanno deciso di spostarsi, senza sapere che su di loro incombe una terribile maledizione.

Daniel Auteuil e Susan Sarandon

Ritratto di Regina: Susan Sarandon in un'immagine del film

A febbraio 2023, Daniel Auteuil ritorna sul grande schermo con The New Toy, commedia diretta da James Huth. Sullo schermo troviamo Samy, che vive felicemente insieme a sua moglie Jihane, che aspetta il loro primo figlio. Per provvedere ai futuri bisogni della famiglia accetta un lavoro come guardiano notturno in un negozio di lusso di Philippe Etienne, l'uomo più ricco di Francia. Per il compleanno del figlio Alexandre, Philippe permette al bambino di scegliere ciò che vuole dal suo negozio, e Alexandre... sceglie Samy! Nel 2023, invece, arriva in sala un film che urla girl power già dai nomi del cast: Susan Sarandon, Bette Midler, Megan Mullally e Sissy Spacek sono le protagoniste di The Fabulous Four, la nuova pellicola di Jocelyn Moorhouse, la regista di The Dressmaker - Il diavolo è tornato.

Il film è una commedia travolgente e divertente che ci riporta all'umorismo di The Book Club e Il Club delle Prime Mogli: tre donne, amiche da una vita, arrivano in Florida per fare da damigelle a un matrimonio a sorpresa di una loro carissima amica, ma una volta arrivate gli equilibri cambiano, i rapporti si modificano, il passato ritorna e le loro vite cambiano in un modo totalmente inaspettato.

Ecco il listino 2023 di Europictures: