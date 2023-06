AAA genero cercasi, la recensione: una commedia francese semplice e scontata

Stéphane è un rinomato ginecologo che vive in paesino del Sud insieme alla sua splendida famiglia. Il suo unico cruccio è quello di non aver avuto un erede del suo stesso sesso, ma bensì tre figlie che ad ogni modo adora con tutto se stesso. La mancanza di una figura maschile pesa però enormemente nella sua quotidianità, al punto che risulta spesso invadente con i nuovi fidanzatini delle ragazze e puntualmente li fa scappare uno dopo l'altro: a pagare maggiormente la situazione è la secondogenita Alexia, che ha deciso addirittura di allontanarsi da casa raggiunta la maggiora età e trasferirsi all'estero proprio per sfuggire a quel padre così asfissiante.

A.A.A. Genero cercasi: Kad Merad, Pauline Etienne in una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di AAA genero cercasi, Stéphane è infatti alla ricerca di un compagno perfetto per Alexia e pensa che la situazione sia prossima a risolversi per il meglio quando la figlia, rientrata al nido familiare, comincia a frequentarsi con l'affascinante Thomas, una star della squadra di rugby locale. Uno sport del quale il protagonista è un grande tifoso e ora questi spera di aver trovato il genero ideale. La situazione prende una piega imprevista quando, anche per via delle sue ingerenze, la relazione si interrompe bruscamente e Alexia inizia ad uscire con un goffo medico suo sottoposto...

Risate per tutti

A.A.A. Genero cercasi: un'immagine del film

Una figura ben più che ingombrante quella interpretata da Kad Merad, ormai volto e corpo simbolo di certo cinema leggero d'Oltralpe, quello all'insegna del puro disimpegno pensato per un pubblico di famiglie. D'altronde AAA genero cercasi possiede tutte le carte in regola per rivolgersi ad uno spettatore medio, con la comicità sempre e comunque accompagnata da un sentimentalismo di facile impatto e da una certa morale sulla libertà di scelta. Certo nell'ora e mezzo di visione non mancano un passaggio di situazioni più irriverenti del previsto, con tanto di spogliarellista ingaggiata ad hoc per innescare un finto tradimento da parte di quello visto come uno "scomodo rivale", ma nel complesso l'operazione si appoggia a una divertente medietà vista e rivista decine di volte anche soltanto limitandosi alla terra francese.

Una storia già vista

A.A.A. Genero cercasi: una scena del film

Tra improbabili citazioni a Jean Dujardin - il personaggio di Thomas sostiene ripetutamente di essere scambiato per il famoso attore, quando la somiglianza non è per niente così netta - improbabili travestimenti da Babbo Natale, parti dell'ultimo minuto al ristorante e quant'altro, la sceneggiatura offre una discreta varietà a tema pur al netto di alcune forzature più o meno evidenti, così come le scelte o le reazioni delle varie pedine coinvolte non appaiono sempre credibili, anche se contestualizzate al dominante modus farsesco. Ci si diverte ma col freno a mano tirato, con un riso appena abbozzato, e allo stesso modo le emozioni soffrono di una certa prevedibilità degli eventi, quasi che tutto sembra costruito per far deragliare i vari bivi narrativi sul medesimo binario, all'uso e consumo del massimo risultato con il minino sforzo, nel tentativo di strizzare l'occhio a un audience il più ampia possibile.

Il festival dei matrimoni

A.A.A. Genero cercasi: Kad Merad, Guillaume Labbé, Pauline Etienne in una scena del film

Pur con una coralità meno diffusa tra futuri sposi e figlie da sposare rispetto alla connazionale saga, ben più fortunata e riuscita nella sua inclusività frutto di un'eterogeneità sociale, di Non sposate le mie figlie, giunta al terzo capitolo, A.A.A. Genero cercasi può essere tranquillamente catalogata in questo tipo di commedie dove è l'ambiente domestico e lo scontro tra generazioni a provocare scintille. In questo caso in particolare è il personaggio di Stéphane ad essere elemento scatenante, in quanto bambinone mai cresciuto che vorrebbe decidere al posto degli altri: tratti egoistici che finiscono per renderlo a tratti respingente nei suoi eccessi, pur sempre virati all'intento ilare dell'insieme.