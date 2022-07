Da Juliette Binoche a Daniel Auteuil, ecco il listino 2022 a tutta Francia di Europictures

La seconda parte di 2022 di Europictures è segnato dalla presenza di titoli intriganti, che sono passati da festival di prestigio come quello di Berlino, e molto rivolti alla Francia, tra cui il nuovo atteso film con Daniel Auteuil e l'ultimo apprezzato lavoro di Juliette Binoche. Ecco che cosa troveremo al cinema nel listino 2022 di Europictures.

Dalla Francia con amore

Chiara Mastroianni in una scena tratta dal film Les bien-aimés

Ad aprire le danze nel nuovo listino Europictures, in arrivo a settembre nelle nostre sale, è I figli degli altri, il nuovo film di Rebecca Zlotowski con Chiara Mastroianni e Virginie Efira, a due anni da Un'estate con Sofia. Al centro della trama troviamo Rachel, che ama la sua vita, i suoi studenti, i suoi amici e le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Ali, stringe un legame profondo con la figlia di 4 anni, Leila. Si prende cura di lei e la ama come se fosse sua madre, cosa che non è. Il desiderio di una famiglia tutta sua si fa sempre più forte, ma il tempo stringe. A ottobre invece i toni si fanno più leggeri grazie alla commedia Maria e l'amore diretta da Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller, entrambi al primo lungometraggio per il cinema. Sullo schermo conosceremo Maria, una donna dall'animo gentile e un po' goffa. Lavora in una ditta di pulizie, ma in cuor suo nasconde una passione segreta. Nel libricino rosso che porta sempre con sé ci sono delle poesie che scrive ma che non condivide con nessuno, neanche col marito indifferente. Quando Maria ottiene un lavoro presso la prestigiosa accademia di belle arti di Parigi tutto cambia: conosce Hubert, l'eccentrico custode, il loro legame cresce andando a riempire la solitudine di Maria. Riuscirà a fare un salto nel buio per godersi la vita e amare al massimo?

Juliette Binoche e Daniel Auteuil

Between Two Worlds: una bella immagine di Juliette Binoche

A novembre arriva nei cinema italiani Incroci sentimentali, il film drammatico di Claire Denis presentato al Festival di Berlino e tornato a casa con il prestigioso Orso d'Argento per la Miglior Regia. Protagonisti indiscussi Juliette Binoche e Vincent Lindon, che interpretano Jean e Sara, una coppia che sta insieme da dieci anni. Quando si sono incontrati per la prima volta, Sara viveva con François, il migliore amico di Jean. Jean e Sara si amano. Un giorno Sara vede François per strada, non la nota, ma lei è sopraffatta dalla sensazione che la sua vita possa cambiare improvvisamente. François si rimette in contatto con Jean per la prima volta da anni e suggerisce di ricominciare a lavorare insieme. L'incontro con l'antico amante cambierà drammaticamente il corso delle vite di tutti. A dicembre, invece, spazio a Daniel Auteuil e al suo ritorno sul grande schermo con The New Toy, commedia diretta da James Huth. Sullo schermo troviamo Samy, che vive felicemente insieme a sua moglie Jihane, che aspetta il loro primo figlio. Per provvedere ai futuri bisogni della famiglia accetta un lavoro come guardiano notturno in un negozio di lusso di Philippe Etienne, l'uomo più ricco di Francia. Per il compleanno del figlio Alexandre, Philippe permette al bambino di scegliere ciò che vuole dal suo negozio, e Alexandre... sceglie Samy!

Ecco il listino completo di Europictures: