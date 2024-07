Past Lives e l'esclusiva del 4K UHD italiano: una magia dal forte contenuto emotivo

La struggente storia d'amore diretta da Celine Song è uscita in 4K UHD solo in Italia grazie a Plaion: è l'occasione per ammirare il video di un girato in pellicola che trasmette nostalgia, malinconia e grandi emozioni.

A volte l'Italia arriva prima, anche per film estremamente importanti. È il caso di Past Lives, la struggente storia d'amore scritta e diretta da Celine Song, pluripremiata e osannata da critica e pubblico. Ebbene l'unico Paese a potersi godere in homevideo il film è proprio il nostro: grazie a Plaion Pictures, infatti, è appena uscita l'edizione in 4K UHD, in una confezione a due dischi che contiene anche il blu-ray.

Yoo Teo e Greta Lee davanti a una giostra in una scena di Past Lives

In nessun altro posto infatti, al momento, Past Lives è disponibile nel massimo standard video. Vi spiegheremo perché la visione in 4K UHD è così importante, ma è già questo comunque un motivo in più per recuperare o scoprire il film con Greta Lee e Teo Yoo, che racconta la storia di Nora e Hae Sung, due amici d'infanzia della Corea del Sud il cui profondo legame viene spezzato dal trasferimento della famiglia di lei in Canada. Vent'anni dopo si ritrovano a New York, anche col marito di lei, Arthur (John Magaro) e in una strana serata si discute di amore, destino e vite passate.

Il 4K di Past Lives: un girato in pellicola che si fa contenuto emotivo

L'edizione 4K UHD di past Lives

Perché dunque, a parte il fatto dell'esclusiva italiana, è così importante che si possa godere di Past Lives in 4K? Innanzitutto è un formato che valorizza ulteriormente la particolarità del film di Celine Song, ovvero il girato in pellicola 35 mm. Si tratta infatti di un'esperienza visiva davvero particolare, perché le immagini vecchio stile assumono un significato ancora più struggente, intrise come sono di quel sentimento di nostalgia che è la vera nota del film e della storia fra Nora e Hae Sung.

Uno scambio di sguardi fra i due protagonisti a bordo di un traghetto

Il video 4K permette di amplificare questa sensazione, dalla grana organica e strutturata a un dettaglio molto elevato, fino a una profondità visiva del quadro che si fa vero contenuto emotivo. Non c'è traccia di quella incisività a volte innaturale dei prodotti digitali, non ci sono immagini lucide e artificiali, bensì lo spessore dato da una tavolozza cromatica molto soffusa e da tonalità che richiamano molto la malinconia. Questo porta anche a qualche scena scura un po' pastosa e a un nero piuttosto alto con qualche carenza nella percezione dei dettagli delle ombre, ma è tutto perdonato di fronte alle emozioni suscitate dalla visione.

Anche l'audio regala grandi emozioni

John Magaro interpreta Arthur, il marito di Nora

L'edizione Plaion è comunque valida anche per altri aspetti. Sul fronte audio, Past Lives è presentato con le tracce audio DTS HD 5.1 italiana e originale. Gran parte dei dialoghi del film sono comunque in coreano con regolari sottotitoli italiani, mentre nella versione originale le parti doppiate in italiano sono ovviamente in inglese. Ed è ovvio che proprio i dialoghi sono la parte preponderante del film, e il fatto di proporre spesso il coreano originale accresce la sensazione di naturalezza ma anche quella del disagio di Arthur nella serata a tre. Per il resto però va apprezzato il perfetto posizionamento degli effetti ambientali e le emozioni suscitate dalla colonna sonora evocativa di Christopher Bear e Daniel Rossen.

Dagli extra tanti segreti sul film

Un emozionante abbraccio fra Nora e Hae Sung

A completare l'edizione Plaion anche un discreto pacchetto di extra, che troviamo sul disco blu-ray, con una featurette molto interessante per capire i segreti del film. C'è innanzitutto un Making of di 17 minuti nel quale si approfondiscono alcune tematiche della pellicola, il tutto con filmati del dietro le quinte e interventi di regista e cast. A seguire l'interessantissima featurette Il Cast (7') che svela il lavoro che è stato fatto per creare la giusta alchimia fra i personaggi: ad esempio i due protagonisti principali non potevano toccarsi fra loro, mentre John Magaro che interpreta Arthur, prima della scena in cui si vedono per la prima volta, non aveva davvero mai visto prima Teo Yoo. Per chiudere altri 7 minuti di scene eliminate e infine il trailer.