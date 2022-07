The Gray Man su Netflix: nel cast c’è Ana de Armas, la nuova star di Hollywood

Ana De Armas è l'astro nascente di Hollywood: nuova eroina action, grazie a 007 e The Gray Man, e in odore di Oscar con Blonde, in cui è Marilyn Monroe.

The Gray Man: Ryan Gosling in una sequenza

The Gray Man si candida di diritto a titolo di film dal cast con il più alto tasso di bellezza mai fatto. Mentre siete indecisi tra chi sia più affascinante tra Ryan Gosling, Chris Evans e Regé-Jean Page (il Duca di Hastings nella serie Bridgerton), vi togliamo ogni dubbio. La vera regina del film diretto dai fratelli Russo, disponibile dal 22 luglio su Netflix, è Ana De Armas.

The Gray Man: una sequenza del film

Occhi grandi, sorriso irresistibile e un'energia che esplode dallo schermo, catturando chi la guarda. Nata all'Havana, a Cuba, l'attrice in The Gray Man ha il ruolo di Dani Miranda, agente della CIA che aiuta il protagonista, il mercenario Sierra Six (Gosling), a salvarsi la pelle dopo aver scoperto dei sordidi segreti dell'agenzia. Caschetto e completi dalle tinte appariscenti, non ha tanto tempo sullo schermo quanto i colleghi uomini, ma quando c'è si fa notare.

Anche perché Ana De Armas sembra averci preso gusto con il ruolo di eroina action: nel film Knock Knock (2015) di Eli Roth, uno dei primi con cui si è fatta notare a Hollywood, dà del filo da torcere nientemeno che a Keanu Reeves. E forse non è un caso che proprio lei sarà la protagonista di Ballerina, spin-off della saga di John Wick diretto da Len Wiseman, in cui interpreterà un'assassina che vuole vendicare la sua famiglia. Vediamo perché è proprio lei a rubare la scena in The Gray Man.

Ana De Armas è una perfetta eroina action

The Gray Man: Chris Evans in una scena d'azione

In Knock Knock Ana De Armas fa penare Keanu Reeves dicevamo. È grazie al ruolo in No Time to Die (2021) però che ha convinto tutti come eroina action. Nel venticinquesimo film dedicato a James Bond è Paloma, agente della CIA in servizio da appena tre settimane, che aiuta 007 sul campo. Vestito da sera e tacchi, Ana De Armas è perfetta: è bellissima come tutte le bond girl che l'hanno preceduta, picchia e spara come alcune di loro ma, rispetto alle colleghe, è piena di ironia. È lei a segnare una linea storica per il personaggio creato da Ian Fleming: per la prima volta, quando Bond accenna al fatto che forse tra i due potrebbe esserci qualcosa, lei sorride e lo richiama all'ordine: sono in servizio dopo tutto.

The Gray Man: Ryan Gosling in una foto

Per le riprese del film diretto da Cary Fukunaga Ana De Armas si è sottoposta a un duro allenamento: ha imparato a sparare, ha provato le coreografie delle scene di combattimento e ha dovuto farlo in un breve periodo di tempo, visto che si è buttata sul set di No Time To Die immediatamente dopo aver finito le riprese di Blonde (2022) di Andrew Dominik, in cui è Marilyn Monroe.

Allenamento che ha poi ripreso proprio per The Gray Man: anche qui ha studiato i movimenti e affinato le sue abilità con le armi. Sul suo profilo Instagram l'attrice ha ringraziato l'incredibile team di stunt-man che l'hanno aiutata a prepararsi per il ruolo nel film dei fratelli Russo. Anche se, parole sue, corre ancora come un pollo. A noi non sembra, ma se lo dice lei chi siamo noi per contraddirla? Non dubitiamo però che se, come sembra, The Gray Man diventerà un franchise, rivedremo spesso la sua Dani Miranda.

Il segreto di Ana De Armas è l'ironia

Forse i tempi sono finalmente maturi, ma Ana De Armas appartiene a una generazione di protagoniste in film action completamente nuova. Oltre all'innegabile phisique du rôle e alla volontà di mettersi in gioco dal punto di vista atletico, la sua arma segreta è l'ironia. Non interpreta mai la classica bellona vestita per uccidere. E nemmeno la killer tutta d'un pezzo. Magari sì, vuole eliminare chi ha di fronte, ma non abbandona il senso dell'umorismo, rendendo i suoi personaggi più umani. L'ha fatto con Paloma e ha portato questa qualità anche a Dani Miranda in The Gray Man.

The Gray Man: Ryan Gosling in una scena del film

La capacità di passare senza problemi da toni drammatici a quelli da commedia le ha fatto ottenere la sua prima nomination ai Golden Globes grazie all'interpretazione in Knives Out (2019). Nel film di Rian Johnson è Marta Cabrera, infermiera che assiste Harlan Thrombey (Christopher Plummer), patriarca di una ricca e disfunzionale famiglia.

La bravura di Ana De Armas sta per esplodere grazie a Blonde

The Gray Man: Chris Evans in una scena

Ricordatevi queste parole. Senza nemmeno aver visto il film, ma basandoci semplicemente sul primo teaser trailer, siamo pronti a scommettere che Ana De Armas il prossimo anno si guadagnerà la sua prima nomination all'Oscar. Il 23 settembre uscirà infatti su Netflix Blonde, film in cui è la diva Marylin Monroe. Tratto dal bellissimo romanzo di Joyce Carol Oates, diretto da Andrew Dominik, autore di pellicole di pregio come L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007) e del documentario su Nick Cave One More Time with Feeling (2016), Blonde ha tutte le carte in regola per essere uno dei film più amati dell'anno. Poi è un biopic, e Hollywood e l'Academy amano gli attori che si trasformano in altre stelle del suo firmamento. Questo sarà davvero il film che consacrerà l'attrice cubana a star.

Ana De Armas va d'accordo con le sue co-star: da Chris Evans a Ryan Gosling

Ana De Armas ha quest'aura di persona con cui è molto divertente e molto facile stare insieme. Ha lavorato più volte con diversi colleghi: tutti ne parlano bene. E, almeno durante le interviste, sembrano trovarsi a suo agio insieme all'attrice. È stato così con Keanu Reeves, che ha ritrovato anche in Exposed (2016), con Daniel Craig (con cui ha lavorato sia in Knives Out sia in No Time to Die), e sia con Ryan Gosling che Chris Evans.

The Gray Man: Ryan Gosling in un momento del film

Con il primo ha lavorato in Blade Runner 2049 (2017), con il secondo in Knives Out. Ha ritrovato entrambi proprio sul set di The Gray Man e con Evans ha recitato anche nel film Ghosted, le cui riprese sono appena terminate e arriverà su Apple TV+. In The Gray Man è lei che cerca di separarli, visto che Chris Evans interpreta Lloyd Hansen, vecchio collega di Sierra Six completamente fuori dagli schemi, che non vede l'ora di misurarsi con il protagonista.