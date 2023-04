The Fabelmans in 4K UHD e Blu-ray, la recensione: la magica poesia di Spielberg in un video meraviglioso

La recensione di The Fabelmans in 4K UHD e Blu-ray: il prodotto Eagle Pictures a due dischi sfodera un video incantevole capace di catturare la poesia del film di Spielberg. Ottimo anche l'audio e nutrito il pacchetto di extra.

Il film più personale di Steven Spielberg, un biopic autobiografico basato sull'infanzia del regista che è un vero e proprio capolavoro, premiato anche ai recenti Golden Globe (Miglior Film Drammatico e Miglior Regista) e plurinominato agli Oscar. The Fabelmans è l'opera più intima del regista, un racconto di formazione ma anche uno spaccato dell'infanzia americana del XX secolo. Viene raccontata la storia del giovane Sam (Gabriel LaBelle), in pratica l'alter ego di Spielberg, tra la grande passione per i film e uno sconvolgente segreto di famiglia che riguarda i genitori Mitzi (Michelle Williams) e Burt (Paul Dano).

The Fabelmans: una foto di Gabriel LaBelle

Un film del genere meritava il miglior trattamento homevideo possibile. Ebbene l'edizione a due dischi targata Eagle Pictures con le versioni 4K UHD e blu-ray di The Fabelmans (qui il link del prodotto su Amazon) che noi abbiamo potuto visionare, risponde perfettamente alle attese, sia sotto l'aspetto della qualità tecnica e che della quantità di extra. Il miglior modo per vedere o riapprezzare un'opera che rappresenta un'emozionante lettera d'amore nei confronti del cinema e va a completare la già splendida e ricca filmografia di uno dei registi più importanti di sempre.

Video in 4K poetico, incantevole e suggestivo

Per analizzare l'edizione di The Fabelmans targata Eagle Pictures, cominciamo dal video 4K UHD e da una premessa: la grande particolarità del film di Spielberg è quella di essere stato girato in vari formato video e soprattutto con una variegata tipologia di camere, proprio per raccontare lo svuluppo progressivo del talento del protagonista. Ebbene tutta questa materia così ricca e diversificata, è riprodotta dal dischetto in maniera poetica, incantevole e suggestivo, sensazione che si mantiene costante e integra sia negli esterni che nelle solidissime scene meno illuminate. Sia chiaro, qui non ci sono immagini incisive e granitiche, quelle da mascella aperta come si suol dire, perché è proprio questa l'impronta stilistica data da Spielberg e dal direttore della fotografia Janusz Kaminski.

The Fabelmans: una scena del film

Qui si respira soprattutto tanto cinema, e il miglior modo per definire il video è squisitamente cinematografico, con una tavolozza di colori tenui e sobri esaltata però nel suo spessore dal Dolby Vision HDR che riesce a trasmettere con grande efficacia una costante atmosfera di nostalgia. Detto questo, va chiarito che il dettaglio c'è tutto ed è di elevata qualità: basta vedere i particolari minimi di alcuni incantevoli primi piani, o la cura per gli abiti dell'epoca e delle abitazioni perfettamente ricostruite.

Croma, filmati amatoriali e grana: tutto gestito alla perfezione

The Fabelmans: una scena del film

Sul piano cromatico, in mezzo a un'atmosfera sobria e sognante, ci sono anche dei vezzi, dei picchi di intensità come le unghie e il rossetto della mamma di Sam, ma anche la scena della festa in spiaggia o del ballo presentano una varietà di colori più brillante, sempre però senza abbandonare i canoni della naturalezza. I neri sono eccezionalmente profondi, gli incarnati naturali, e anche quelle sequenze dove le ombre hanno un ruolo fondamentale, tipo le stanze buie di proiezione o addirittura la visione dentro un armadio, sono gestite in maniera mirabile.

The Fabelmans: un'immagine di Gabriel LaBelle

Naturalmente i filmati amatoriali del piccolo Sam sono più sporchi e grezzi, meno nitidi, ma proprio per questo stupendamente naturali. E anche la grana di conseguenza è altalenante a seconda delle riprese: quasi assente in gran parte del film, si accentua nelle sequenze in 8mm e 16 mm. Riguardo al blu-ray contneuto nella confezione, anch'esso è di altisisma qualità, praticamente ai vertici per il suo formato, anche se ovviamente non riesce a replicare allo stesso modo le complesse atmosfere del film: c'è una minor intensità cromatica, qualche dettaglio meno definito, una nitidezza complessiva meno d'impatto e un briciolo di profondità in meno, ma siamo sempre a livello di una visione fantastica.

The Fabelmans, la recensione: la lettera d'amore di Steven Spielberg al cinema

Un audio attento ai dettagli e alle sfumature sonore

The Fabelmans: un frame

Per quanto concerne l'audio, troviamo le tracce in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'inglese, e proprio per l'originale c'è un po' di rammarico vista la mancanza di un Dolby Atmos o di almeno del Dolby TrueHD 7.1 presente in edizioni estere. In ogni caso anche sotto questo aspetto il prodotto è di alta qualità. Non siamo certo di fronte a un film di azione, bensì a un sonoro ricco di sfumature e attento a sottolineare soprattutto alcuni dettagli. L'asse posteriore è comprensibilmente assente per parte del film, ma ha un deciso impatto in alcune scene, dall'incidente con i modellini dei treni al vento ululante del tornado, dagli effetti artigianali creati da Sam per i filmati a quelli ambientali durante il ballo e la festa in spiaggia.

The Fabelmans: un'immagine di Judd Hirsch

E poi ci sono molti rumori suggestivi e ricchi di nostalgia provenienti da proiettori, telecamere e apparecchiature di montaggio che appartengono ormai al passato. Da notare anche il tocco delle unghie della madre di Sam mentre suona il piano che si sovrappone alla musica e fa pensare a quello di una macchina da scrivere. Corposa e avvolgente è l'evocativa e delicata colonna sonora di John Williams, mentre i dialoghi sono sempre chiari e cristallini.

The Fabelmans: dentro il nuovo film c'è tutto lo Spielberg che amiamo

Gli extra: 50 minuti per sviscerare tutte le tematiche del film

The Fabelmans: una foto

Buoni gli extra, che troviamo tutti sul disco blu-ray: si tratta di tre featurette con circa 50 minuti complesivi di materiale. Forse si poteva fare di più ma il reparto è comunque molto interessante. Si parte con Creare il mondo di The Fabelmans (22 minuti), contributo nel quale attraverso interventi del regista, di membri del cast e della troupe e immagini sul set, si approfondiscono tematiche riguardanti scenografie, costumi, fotografia, montaggio, colonna sonora, ma anche le telecamere viste durante il film e la particolarità delle riprese di determinate sequenze. C'è un focus soprattutto sul rapporto tra Spielberg e il compositore John Williams, che collabora con il regista da 50 anni.

The Fabelmans: una scena del film

A seguire Dinamiche familiari (15' e mezzo), featurette nella quale Spielberg parla del casting per i vari ruoli e gli attori principali raccontano come si sono avvicinati ai rispettivi personaggi e il rapporto con Spielberg sul set. Si racconta anche l'accesso ai filmati casalinghi di Spielberg proprio per vedere le persone che il cast stava interpretando. Per chiudere Un viaggio personale (11'), con Spielberg e lo sceneggiatore Tony Kushner che discutono della genesi del progetto e del suo titolo, dell'idea venuta durante la pandemia, del mix tra realtà e finzione, del fascino universale del film come storia di formazione, del rapporto del regista con i suoi genitori nonché dell'attenzione a temi come l'antisemitismo.