The Conjuring 3, Vera Farmiga e Patrick Wilson: “Siamo pronti per Conjuring The Musical”

Intervista video a Vera Farmiga e Patrick Wilson, protagonisti di The Conjuring - Per ordine del diavolo, in cui sono di nuovo Lorraine ed Ed Warren. In sala.

Non c'è due senza tre: Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a interpretare i coniugi Lorraine ed Ed Warren, esperti di occulto e demonologi, fondatori, nel 1952, della New England Society for Psychic Research e curatori di un Museo dell'Occulto allestito nella loro casa. I due attori interpretano la coppia dal 2013, anno di uscita di The Conjuring - L'evocazione. Dal 2 luglio possiamo tornare a spaventarci con loro grazie a The Conjuring - Per ordine del diavolo.

Questa volta non c'è James Wan alla regia (è produttore): il testimone è passato a Michael Chaves, che ha una vera e propria passione per l'horror, avendo già diretto La Llorona - Le lacrime del male. Questa volta siamo nel 1981: i coniugi Warren devono indagare su un nuovo caso di possessione demoniaca, che coinvolge Arne Cheyenne Johnson, autore di un omicidio, che sostiene di averlo compiuto mentre era sotto la volontà di una presenza maligna.

Nella realtà Lorraine ed Ed Warren hanno davvero partecipato al processo e sono stati coinvolti in altre indagini simili in qualità di consulenti. Oltre al portare sul grande schermo i fatti processuali, The Conjuring - Per ordine del diavolo si concentra in particolare modo sul rapporto tra marito e moglie, due persone unite da un legame solidissimo. Ne abbiamo parlato proprio con i due attori protagonisti, Vera Farmiga e Patrick Wilson, raggiunti via Zoom.

Intervista a Vera Farmiga e Patrick Wilson

Conjuring - Per ordine del diavolo: l'amore è più forte del male

Conjuring è una saga horror, ma nel profondo è una strana storia d'amore. Pensate che il loro amore sia più potente di qualsiasi demone?

Vera Farmiga: Senz'altro. Penso sia il motivo per cui sono così amati. Ci ricordano che l'amore vince su tutto. L'amore sconfigge il male. Dobbiamo inchinarci all'amore.

Patrick Wilson: Certamente. Non credo che avremmo fatto una serie di film in cui i demoni vincono sempre. Sarebbe tremendo. Attenzione spoiler: l'amore vince!

State dicendo che dare la caccia ai demoni è meglio della terapia di coppia? È il segreto per un matrimonio duraturo?

Vera Farmiga: Penso che in Conjuring 4 vedremo della terapia di coppia. Certamente ciò che fanno li stressa.

Patrick Wilson: Scherzi a parte: avere passioni simili, o perlomeno l'apprezzamento per le abilità del tuo partner e per la sua individualità, sono un buon insegnamento. Se le nostre versioni di Lorraine ed Ed Warren sono il tuo ideale di moglie e marito o mamma e papà va benissimo.

Conjuring saga: cosa spaventa un attore horror?

Grazie a questa saga avete visto molte cose strane. Conoscete tutti i trucchi e i segreti. Quindi ora quando guardate un film cosa vi spaventa?

Patrick Wilson: Uno jumpscare mi spaventa sempre perché è fatto in post-produzione. È diverso da quando fai il tuo lavoro e può esserci un momento pauroso. Ma di solito per me è uno jumpscare di una scena che non ho girato. Ci casco sempre.

Vera Farmiga: Sicuro. Amo un buon jumpscare, di quelli che ti scuotono il corpo, quando non me lo aspetto. Non c'è uno spavento migliore di quando sento il sangue che ribolle.

The Conjuring e la musica

Visto che siete entrambi ottimi cantanti, pensate sia arrivato il momento per Conjuring: The Musical?

Vera Farmiga: Mi piacerebbe tantissimo! È un'idea fantastica! È fantastico, sì! In un certo senso l'abbiamo già fatto: Patrick ha cantato in Conjuring 2. Hai fatto il pezzo di Elvis. Non sarebbe strano cominciare a ballare e cantare. Mi piacerebbe molto. Vorrei che avessero il coraggio di farlo! Tu hai cantato Elvis, abbiamo ballato, passiamo al livello successivo, facciamo Annie!

Patrick Wilson: In questo film Vera balla la mazurca. Potrebbe essere un musical di Natale per HBOMax. Niente di spaventoso, le persone si aspetterebbero di doversi spaventare invece sarebbe un musical romantico.