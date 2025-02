Surface 2, la recensione: la serie mystery torna e prova a spiegare tutto (o quasi)

Gugu Mbatha-Raw è ancora una volta al centro di un grande mistero. Ma questa volta cambia la location (Londra). Produce la Hello Sunshine di Reese Witherspoon. In streaming su Apple TV+.

Cosa faresti se ti svegliassi dopo un tentativo di suicidio andato male, senza ricordarti quasi nulla del tuo passato? È ciò che si chiedeva Surface alla prima stagione quando arrivò tre anni fa su Apple TV+. È bene sottolinearlo perché dopo tanto tempo potrebbe risultare difficile agli spettatori ricordarsi cos'era successo: il marito della protagonista sembrava mentirle, lei credeva di aver trovato una spiegazione a tutto ma una telefonata alla fine poteva cambiare ogni cosa.

Una scena della nuova stagione

Ritroviamo così Tess Caldwell, che ora si fa chiamare Sophie Ellis (Gugu Mbatha-Raw). Nessuna traccia del marito James (Oliver Jackson-Cohen) e invece riappare l'ex amica (?) Eliza (Millie Brady). Vestita in modo firmato, la donna alloggia a Londra in un hotel lussuoso e partecipa ad un'asta di beneficienza in cui fa un'offerta ben sopra il prezzo stabilito per assistere ad un'esibizione della filarmonica. Qual è il suo piano? E soprattutto com'è collegato tutto ciò al ciclo inaugurale?

Surface 2: quando il mistero si fa ancora più fitto

Ex amiche a confronto

La seconda stagione della serie Apple TV+ raddoppia il carico da novanta per aumentare la confusione e lo spaesamento nel pubblico. Ma vi diamo subito una buona notizia: tutto (o quasi) acquisterà un senso arrivati alla fine dei nuovi otto episodi a cadenza settimanale. In un capitolo che inizialmente sembra quasi antologico rispetto a quello inaugurale e successivamente quasi uno spin-off di The Gentlemen (la serie di Guy Ritchie per Netflix) assistiamo alla presentazione degli Huntley, un nucleo familiare estremamente abbiente e per questo con le mani in pasta in vari affari. In parte anche un crossover con la quarta stagione di You.

C'è però la 'facciata' della fondazione che sembra voler mettere a tacere le voci che riguardano il patriarca Henry (Rupert Graves, ve lo ricordate l'ispettore Lestrade di Sherlock?) e il suo presunto coinvolgimento in una serie di omicidi femminili del passato. Accanto a lui la moglie (Joely Richardson, oramai abbonata al ruolo di matriarca aristocratica che sembra non sapere nulla di ciò che le accade intorno) e madre di Eliza e del fratello Quinn (che bello ritrovare Phil Dunster in un altro ruolo da apparente villain dopo Ted Lasso). Quest'ultimo è fidanzato con Grace (Freida Pinto, altro gradito ritrovo), che sente di aver trovato la propria casa in quella grande villa immersa nel verde, dentro un'enorme parco.

Una serie mystery che continua a sorprendere

Una delle new entry più interessanti

Tess ha ancora problemi di memoria e quando viene contattata da un giornalista (Gavin Drea) che sembra dirle che stavano lavorando insieme ad una storia per esporre pubblicamente gli Huntley, le cose si fanno improvvisamente interessanti, più chiare ed inquietanti. Il secondo ciclo di Surface si rivela quindi un nuovo viaggio nei ricordi della protagonista, che ancora una volta deve combattere coi fantasmi del proprio passato che sembrano non avere fine (in questo l'epilogo farà un po' cilecca). Un capitolo che potrebbe chiudere definitivamente le questioni in sospeso di Sophie, curato ancora una volta da Veronica West e prodotto dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon, sempre attenta alle storie di emancipazione femminile.

Se vogliamo, la risoluzione sarà molto più semplice di quanto ci si potrebbe aspettare, affrontando il tema della disparità sociale già ampiamente esplorato nella prima stagione e in tanti altri titoli del genere, mostrando come pochi a volte abbiano un controllo quasi pericoloso su tanti. L'alta società britannica è il nuovo campo da gioco per la protagonista (una sempre convincente e più sicura di sé Gugu Mbatha-Raw) insieme ad un cast meglio amalgamato.

Tess indaga...

La regia a più mani contribuisce ad acuire la tensione narrativa, insieme alla fotografia che utilizza colori freddi per far percepire al pubblico il distacco e l'assenza di empatia delle persone coinvolte, che vivono come in una bolla fuori dal mondo con cui solo occasionalmente devono scontrarsi, e mantenere quell'aura rarefatta che ha sempre contraddistinto lo show.